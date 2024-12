LPP Slovakia pokračuje v dynamickej expanzii a posilňuje svoju zodpovednosť voči spoločnosti a životnému prostrediu

10.12.2024 (SITA.sk) - Spoločnosť LPP Slovakia, s.r.o., známa prevádzkou značiek ako Sinsay, Reserved, Cropp, House a Mohito, dosiahla v aktuálnom roku svoje ciele v rámci expanzie na slovenskom trhu.Popri expanzii LPP Slovakia neustále zdôrazňuje svoju zodpovednosť voči komunite a životnému prostrediu. V rámci aktivít spoločenskej zodpovednosti spoločnosť v roku 2024 zaviedla zber použitého oblečenia na všetkých svojich prevádzkach. Celkovo sa podarilo k septembru 2024 vyzbierať viac než 6 ton textilu, ktoré boli následne odovzdané organizácii Ekocharita."Zodpovednosť je jadrom nášho podnikania. Aktivity ako zber oblečenia a podpora organizácií venujúcich sa deťom sú naším príspevkom k lepšej budúcnosti," uviedol Patrik Čanecký, konateľ LPP Slovakia, s.r.o.Spoločnosť sa aj týmto zberom pripravuje na implementáciu novej legislatívy v oblasti textilného odpadu, ktorá vstúpi do platnosti v roku 2025. Vďaka členstvu v organizácii SATEX a aktívnej spolupráci s odborníkmi spoločnosť prispieva k efektívnej a udržateľnej správe textilných materiálov.Ako každý rok pred Vianocami, aj teraz LPP Slovakia podporuje deti prostredníctvom viacerých charitatívnych projektov. Finančné príspevky od LPP Slovakia poputujú organizáciám ako, ktoré pomáha vážne chorým deťom a ich rodinám, a ďalším inštitúciám starajúcim sa o deti ako je Centrum Svetielko v Prešove a Centrum Slniečko v Nitre.Zároveň spoločnosť zapája do dobrovoľníckych aktivít aj vlastných zamestnancov napríklad v rámci projektuzbierky pre Centrum pre deti a rodiny v Trnavelebo organizovaním, počas ktorého deti z Detského domova Svetluška v Banskej Bystrici zažili deň plný zábavy, hier a drobných darčekov. Obľúbená bola aj dobrovoľnícka aktivita v rámci projektu Naše mesto (link: https://www.instagram.com/p/C8TxiCBtAwG/?img_index=1 ) a výzva zo sociálnych sietí - LPP Team Slovakia For Kids, kde si zamestnanci registrovali svoje odbehnuté kilometre alebo prejdené na bicykli, ktoré následne spoločnosť LPP premenila na finančné prostriedky, venované Centru Slniečko v Nitre. Spolu sa zamestnancom podarilo vyzbierať krásnych 865,75 EUR.LPP Slovakia si dlhodobo zakladá na tom, aby pomáhala tým, ktorí to potrebujú najviac, a to nielen počas sviatkov. Vianočné aktivity sú len jednou z mnohých CSR iniciatív, ktorými firma prispieva k lepšiemu životu komunít, v ktorých pôsobí."Naše hodnoty sa neviažu len na módu, ale aj na zlepšovanie života tých, ktorí to najviac potrebujú," dodal Patrik Čanecký.O dynamike rastu LPP Slovakia a jej záväzku voči zákazníkom i komunite svedčí nielen expanzia predajnej siete, ale aj dlhodobá vízia udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti.Viac o aktivitách spoločnosti LPP Slovakia, s.r.o. sa môžete dozvedieť na: https://www.lppslovakia.sk/ alebo na IG https://www.instagram.com/lppslovakiapeople/ Informačný servis