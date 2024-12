Sudca Kliment sa cíti byť nevinný, za zámerom zbaviť ho funkcie vidí pomstu vládnej moci

Kliment nebude vypovedať

Pochybil pri väzbe Paru?

10.12.2024 (SITA.sk) - Na pôde Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR) sa v utorok začal ďalší disciplinárny proces so sudcom Najvyššieho súdu SR Jurajom Klimentom . Minister spravodlivosti Boris Susko Smer-SD ) na Klimenta v júli tohto roku podal disciplinárny návrh, na základe ktorého by mal byť zbavený funkcie sudcu.Návrh zahŕňa tri skutky, ktoré sa týkajú obhajcu a poradcu premiéra Roberta Fica Mareka Paru . Ako na utorkovom pojednávaní uviedol právny zástupca sudcu Matúš Harkabus , návrh je jednoznačne pomstou za rozhodovaciu činnosť sudcu a jeho verejné vyjadrenia.Samotný Kliment vyhlásil, že je nevinný a zároveň oznámil, že aktuálne nebude vo veci vypovedať. Odvolal sa pritom na svoje písomné vyjadrenie pre súd.„Môj klient bol jednoducho vytypovaný touto vládnou mocou ako taký odstrašujúci príklad,“ povedal Harkabus. Doplnil, že disciplinárny návrh ministra spravodlivosti je účelový a zmätočný. „Návrh považujeme za nedôvodný a máme za to, že ani nemal byť podaný,“ skonštatoval advokát.Susko konkrétne tvrdí, že Kliment v roku 2022 pochybil, keď vzal Paru do väzby, pričom tak urobil skôr, ako bolo rozhodnuté o námietke zaujatosti voči nemu. Zároveň sa ministrovi nepáčilo, ako Kliment vyhlásil rozhodnutie o vzatí Paru do väzby.Konkrétne išlo o jeho slová o zdvihnutom prste všetkým, ktorí by chceli páchať trestnú činnosť. Ďalší skutok sa týka Klimentových vyjadrení o Parovi v rozhovore pre denník Sme.NSS SR už v novembri sudcu Klimenta potrestal znížením funkčného platu o 50 percent na dobu troch mesiacov. Dôvodom bola potýčka s kolegom Petrom Paludom na parkovisku Najvyššieho súdu SR.