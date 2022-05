LPP zaznamenáva jedno z najlepších období v histórii. Sumár finančných výsledkov za rok 2021/22

Vysoká dynamika predaja na európskych trhoch

Vývoj omnichannel stratégie

LPP sa zameriava na intenzívny rozvoj značky SINSAY

Trvalo udržateľný rozvoj

Výsledky LPP Slovakia, s.r.o.

5.5.2022 (Webnoviny.sk) -Efekt odloženého dopytu bol viditeľný vo výsledkoch predaja nielen počas prvého kvartálu minulého roka vo všetkých regiónoch, kde spoločnosť predáva svoje výrobky, ale aj v nasledujúcich mesiacoch.Vysoká dynamika rastu tržieb v Európe, ktorá v 4Q 2021/22 presiahla 80%, s veľmi dobrými výsledkami na trhoch juhovýchodnej Európy a päťnásobným nárastom tržieb v celoeurópskom internetovom obchode sú dobrou prognózou pre spoločnosť. Návrat zákazníkov k nakupovaniu bol badateľný tak v kamenných predajniach, ako aj v online predaji, ktorý počas roka rástol dvojciferne a v 4Q 2021/22 dosiahol až 30% nárastu tržieb celej skupiny. Dynamika rastu v tomto distribučnom kanáli podnietila spoločnosť vstúpiť na ďalší trh, a to konkrétne v Bulharsku.Implementácioupoľská odevná spoločnosť dôsledne realizovala aj svoje plány rozvoja stacionárnej siete, ktorá ku koncu januára 2022 zahŕňala už 2 244 predajní s celkovou plochou nad 1,8 milióna m2, čo znamená nárast o 31,5% oproti predchádzajúcemu roku., ktorej efektivitu si overila ako prvá značka RESERVED, podnietila spoločnosť k urýchleniu implementácie tejto technológie aj v značkách MOHITO, CROPP a HOUSE ako významnú podporu pri posilňovaní omnichannel modelu.Stabilná finančná situácia spoločnosti a pozitívne predpovede predaja v omnichannel modeli umožnili LPP realizovať jej investičné plány. Jednou z kľúčových oblastí okrem rozširovania siete predajní bola dôsledná implementácia cieľov v oblasti logistiky. Vďaka tomu LPP koncom minulého roka dokončila stavebné práce nového Distribučného centra v Brześć Kujawski."Stabilná situácia spoločnosti nám umožnila prijímať rozhodnutia zaručujúce ďalší bezpečný rozvoj celej skupiny a zmenu smerovania rozvoja na západ Európy, keďže východ je pod vplyvom vojenských operácií. Veríme, že stratégia založená na rozvoji našich aktivít v krajinách Európskej únie, kde vidíme potenciál rastu našich značiek, umožní v aktuálnom finančnom roku dosiahnuť výnosy 16 miliárd PLN" - vysvetľuje Przemysław Lutkiewicz.Zvýšenie tržieb o 13%, naplánované na aktuálny rok, bude realizované najmä intenzívnym rozvojom značky SINSAY. Najmladšia značka v portfóliu značky LPP rozšíri tento rok svoju predajnú sieť o ďalších 440 predajní a stane sa tak popri RESERVED druhým pilierom rozvoja poľského výrobcu odevov.Finančne stabilný rok umožnil spoločnosti. Jednou z kľúčových oblastí implementácie prijatej stratégie zostáva postupné zvyšovanie podielu kolekcie Eco Aware, vyrobenej z materiálov šetrných k životnému prostrediu alebo v udržateľnom procese. Vlani tieto produkty tvorili vyše štvrtinu ponuky značiek, pričom v SINSAY to bola už každá piata položka.Realizované riešenia zároveň umožnili znížiť spotrebu jednorazového plastu o ďalších 445 ton, čo od roku 2017 znamená zníženie množstva tejto suroviny v LPP obaloch o 1 015 ton.Minulý rok bol tiež pokračovaním práce našej spoločnosti na zlepšení bezpečnosti a výrobných podmienok v závodoch našich dodávateľov, na ktoré sme vyčlenili ďalších viac ako 1,2 milióna € a od začiatku aktivít v tomto smere investovali do tejto oblasti už takmer 8 miliónov €. Aktivity v oblasti zodpovednej výroby sú zároveň pokračovaním programu Eco Aware Production, ktorý pokrýva už 30 percent tovární v južnej Ázii."Posledné roky boli pre LPP obdobím mnohých výziev, ktoré nás často dostali do situácií vyžadujúcich rýchle rozhodnutia a strategické zmeny v našich plánoch. Aj napriek výzvam, ktorým sme čelili, naše záväzky voči ľuďom a životnému prostrediu zostávajú nezmenené. Uvedomujeme si náš vplyv na životné prostredie, bez ohľadu na situáciu na trhu. Nie sú nám ľahostajné klimatické problémy ani ľudia v núdzi a svoje sociálne a pro-environmentálne záväzky realizujeme v čoraz väčšej miere. Pripojením sa k novým medzinárodným iniciatívam, akými sú Canopy na ochranu lesných zdrojov a Cotton made in Africa, čo je medzinárodne uznávaný štandard pre udržateľné pestovanie bavlny v Afrike, chceme byť aktívnym účastníkom aktivít zameraných na rozvoj najlepších praktík a výrobných noriem podporujúcich trvalo udržateľný rozvoj textilného priemyslu" - sumarizuje Przemysław Lutkiewicz.Aj v regióne Slovenska, kde už 7. rok spoločnosť LPP prevádzkuje sieť predajní prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti LPP Slovakia, s.r.o. sa prejavil efekt odloženého dopytu. Spoločnosť za fiškálny rok 2021/2022 dosiahla tržby v hodnote viac ako 105 mil. €, čo predstavuje nárast o viac ako 70% v porovnaní s predchádzajúcim účtovným rokom.Na tomto výsledku sa významne podieľal online predaj, ktorý predstavoval až 45% z celkového obratu. Samozrejme, uvedený pomer bol výsledkom a dopadom opatrení ktoré v priebehu roka mali vplyv na fungovanie spoločnosti.Spoločnosť zároveň v tomto účtovnom roku otvorila 11 maloobchodných predajní o celkovej rozlohe skoro 12 000 m2, čo znamená, že na konci roka tak bola celková prenajatá predajná plocha na úrovni necelých 56 000 m2.Výborné dosiahnuté výsledky vytvárajú dobrý predpoklad na ďalšie investície a úspešný rozvoj spoločnosti aj v tomto roku, pričom je plánované rozšírenie predajnej siete o približne 20 prevádzok, z ktorých polovica bude patriť značke SINSAY a zvyšné značkám HOUSE, CROPP a tiež po jednej prevádzke značkám RESERVED a MOHITO.Viac o výsledkoch spoločnosti LPP sa môžete dozvedieť tu: https://www.lppsa.com/en/sustainable-development/annual-report Informačný servis