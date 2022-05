Samosprávy sa spojili proti vláde, odmietajú z vlastných rozpočtov financovať Matovičovu prorodinnú politiku (video)

Matovič chce siahnuť na rozpočty miest

Ohrozené fungovanie samospráv

5.5.2022 - Združenie samosprávnych krajov SK8 Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiadajú byť pri tvorbe zámerov Vlády SR, ktoré zasahujú do rozpočtov samospráv.Po rokovaní zástupcov samosprávnych krajov a ZMOS to uviedol predseda SK 8 a zároveň predseda Trnavského samosprávneho kraja „Dôležitá vec, ktorú sme dohodli, je spoločný postup a sledovanie zmien v rozpočtoch samospráv, do ktorých chce vláda zasahovať," skonštatoval. Únia miest Slovenska v stredu vyhlásila, že neboli prizvaní na rokovania vlády o opatreniach, ktorými chce štát siahnuť na rozpočty samospráv. Viskupič dnes poznamenal, že rovnako SK8 a ZMOS neboli k týmto rokovaniam prizvaní.„Boli by sme radi, ak ide o zmeny, ktoré hlboko zasahujú do rozpočtov samospráv, pričom sa hovorí o sume 830 miliónov eur na najbližší rok a pol, aby sme boli pri samotnej tvorbe týchto zámerov," zdôraznil Viskupič.Dodal, že suma ktorá sa približuje k jednej miliarde eur, môže byť témou, ktorá už zasahuje hlboko do rozpočtov niektorých samospráv a môže ohroziť doručovanie niektorých služieb.„Boli by sme radi, aby sme sa dostali na užšie rokovania a mohli reprezentovať všetky zložky samosprávy," doplnil.