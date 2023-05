LPP zvládla výzvy roku 2022 s najvyššími tržbami v histórii skupiny. Sumár finančných výsledkov za rok 2022/23

Dôsledne implementovaná omnichannel stratégia priniesla skupine LPP v minulom roku tržby viac ako 3,4 mld €, čo znamená nárast o viac ako 40 % r/r



Dvojciferný rast tržieb v každom štvrťroku ukončeného finančného roka umožnil skupine generovať ročný zisk 217 mil €



Napriek poklesu medziročného tempa rastu elektronického obchodu značky LPP vygenerovali minulý rok v tomto kanáli tržby takmer 1 mld € a podiel online predaja predstavoval viac ako 27 % tržieb skupiny



V oblasti trvalo udržateľného rozvoja spoločnosť v uplynulom roku realizovala aktivity v oblasti obehového hospodárstva, znižovania emisií a rozširovania partnerstiev podporujúcich LPP pri udržiavaní ekologickejších výrobných štandardov.



Výsledky LPP Slovakia, s.r.o.

12.5.2023 (SITA.sk) -Udalosti na Ukrajine a ukončenie pôsobenia v Rusku boli kľúčovými činiteľmi ovplyvňujúcimi zmeny v stratégii LPP realizované v rokoch 2022/2023, ktoré ovplyvnili hospodárske výsledky spoločnosti najmä v prvom štvrťroku analyzovaného roka. Následný presun ťažiska obchodných aktivít do južnej a západnej časti Európy spustil v nasledujúcich mesiacoch. Aj napriek ťažkému začiatku roka jednotlivé pobočky spoločnosti LPP dosiahli veľmi dobré predajné výsledky, a to najmä v posledných troch štvrťrokoch 2022/2023, kedy sa podarilo uzavrieť tento účtovný rok s priaznivou bilanciou a s(nárast o 40,5 % r/r), vytvárajúce- Za nami je ďalší rok, ktorý potvrdil, že budúcnosť obchodu bude daná tým, ako rýchlo a flexibilne dokážeme reagovať na zmeny na jednotlivých trhoch. Potvrdzujú to predajné výsledky našich značiek v posledných štvrťrokoch tohto roka, ktoré ukazujú, že predajný potenciál na juhu a západe Európy sme dokázali identifikovať v správnom čase. To nám umožnilo do určitej miery kompenzovať straty vyplývajúce z obmedzenia nášho podnikania na východekomentuje Przemysław Lutkiewicz, podpredseda predstavenstva LPP.- Pozitívnym prekvapením uplynulého roka bol taktiež opätovný návrat zákazníkov do predajní a ich záujem o nákupy tovaru. Pred niekoľkými rokmi sa totiž predpovedalo, že elektronický obchod predbehne kamenný maloobchod. Naproti tomu my v LPP sme sa zamerali na oba predajné kanály a ako sa ukázalo, bolo to správne rozhodnutie – dodáva Przemysław Lutkiewicz.Na konci štvrtého účtovného kvartálu 2022, do 31.1.2023, bola ponuka značiek LPP dostupná v 1 962 tradičných predajniach, s celkovou plochou 1,7 mil. m2, v 27 krajinách a na 34 online trhoch.Napriek udalostiam uplynulého roka a zložitej geopolitickej situácii, vrátane ukončenia pôsobenia na ruskom trhu, sa LPP nevzdáva napĺňania cieľov stratégie, a to nie len v oblasti predaja, ale aj v rámci. Prvoradým cieľom minulého roka bolo dôslednesúvisiacu s prevádzkou spoločnosti. Začiatkom roku 2023 začala LPPväčšinu svojich kancelárskych budov a distribučných centier v Pruszcz Gdański a Brześć Kujawski. Celkovo vo všetkých oblastiach znížil poľský výrobca odevov svoju uhlíkovú stopu v prevádzkovej oblasti o 8 % oproti predchádzajúcemu roku. V súčasnosti napríklad všetky továrne, ktoré šijú džínsy pre značku RESERVED, implementujú– iniciatíva za chemickú bezpečnosť výroby.Stratégia posilňovania pozície značiek na súčasných trhoch sa prejavila aj na Slovensku. V účtovnom roku 2022/2023 otvorila spoločnosť, najmä značky, a dosiahla tak k 31.1.2023 počet 85 predajní.Rozvoj predajnej siete, ako aj neustálev oblasti, zabezpečilo slovenskej pobočke spoločnostioproti predchádzajúcemu roku, pričom tieto prekročiliVysoké investície, rast cien energií, miezd, vysoká inflácia a tiež zvýšené zásoby tovaru z dôvodu obmedzenia podnikania na Ukrajine a predaja pobočky v Rusku, sa odrazili na poklese zisku o 29% oproti účtovnému roku 2021/2022. Aj napriek týmto negatívnym vplyvom prekročila umožní tak spoločnosti investovať do jej ďalšieho rozvoja.Dôsledná analýza jednotlivých projektov bude viesť aj v roku 2023 nielen smerom k rozvoju maloobchodnej siete v ďalších regiónoch Slovenska, ale aj k, a to napríklad zavedením mobilných aplikácií pre značky RESERVED, SiNSAY a tiež- Súbežne s investíciami do rozvoja maloobchodnej siete a stabilizáciou e-commerce kanála sa aj naďalej zameriavame na nákladovú disciplínu, ktorá nám umožní udržať finančnú likviditu a vyvážiť plánované výdavky. Budeme sa tiež snažiť o lepšie marže a zvýšenie úrovne ziskovosti so zameraním na nákladovo efektívne marketingové, procesné a logistické riešenia. – dodáva Patrik Čanecký, konateľ LPP Slovakia, s.r.o.V rámci CSR aktivít plánuje LPP rozšíriť úspešný projektaj za hranice Poľska. Jednou z krajín, kde sa v roku 2023 plánuje jeho implementácia je aj Slovensko. Týmto spôsobom chce spoločnosť prispieť ka urobiť ďalší krok k smerom k cirkulárnej móde.Viac o výsledkoch spoločnosti LPP sa môžete dozvedieť tu: