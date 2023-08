ĽSNS sa musí ospravedlniť Bihariovej za „cigánsku fanatičku“ a ďalšie klamstvá aj zaplatiť 5-tisíc eur

Ospravedlnenie a náhrada nemajetkovej ujmy

Vplyv dezinformácií

8.8.2023 (SITA.sk) - Krajský súd v Banskej Bystrici s konečnou platnosťou rozhodol v spore, ktorý voči strane Kotlebovci - ĽSNS viedla podpredsedníčka hnutia Progresívne Slovensko Ako hnutie informovalo v tlačovej správe, strana je podľa rozsudku povinná sa političke ospravedlniť a uhradiť jej náhradu nemajetkovej ujmy 5 000 eur.ĽSNS totiž v roku 2019 vo svojich novinách a na webe opakovane zverejnila nepravdivé informácie o údajných tisícových dotáciách ministerky školstva Martiny Lubyovej pre Bihariovej mimovládnu organizáciu.„V článkoch som bola označená za ,cigánsku fanatičku‘, ktorá za tieto peniaze chodí deťom v školách ,vymývať mozgy zvrhlou agendou‘. Oba texty mali za cieľ vyvolať o mne pohoršujúci obraz. Preukázať, že ide o úplné lži, nebolo na súde zložité, predstavitelia ĽSNS iba zdržovali konanie a zaťažovali súdy vnášaním nových klamstiev o mojej osobe," uviedla Bihariová.Politička v tejto súvislosti skonštatovala, že má zmysel sa dezinformáciám brániť, pretože zvlášť v predvolebných časoch je ich vplyv ešte významnejší.„Títo a ďalší fabrikanti lží možno pochopia, že ak konajú protiprávne, niekto sa môže naozaj unúvať ísť hoci aj do dlhého procesu a postaví ich za to pred súd. A že budú musieť zaplatiť za spôsobené škody. Teraz už vedia, že sa nedá tak celkom spoľahnúť na to, že im to bude vždy prechádzať. Nebude. Rada sa zapojím aj nabudúce," dodala Bihariová.