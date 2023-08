Skautov z medzinárodného jamboree evakuuje viac ako tisícka autobusov, takúto situáciu zažívajú prvýkrát za 100 rokov

Kritika organizácie a zariadení

Horúčavy a búrka

8.8.2023 (SITA.sk) - Viac ako tisícka autobusov odváža skautov z medzinárodného jamboree pred blížiacou sa tropickou búrkou Khanun. Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého so sprievodom autobusov pomáhajú vrtuľníky a policajné autá.Hrozba v podobe búrky pritom prišla len niekoľko dní po tom, ako museli stovky účastníkov ošetriť pre ťažkosti spôsobené teplom.Svetové skautské jamboree v Saemangeume, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 40-tisíc mladých ľudí zo 155 krajín, bolo od začiatku poznačené chorobami a kritikou jeho organizácie a zariadení.„Je to prvý raz za viac ako 100 rokov konania svetových skautských jamboree, keď musíme čeliť takýmto zložitým problémom,“ uviedol v oficiálnom vyhlásení Ahmad Alhendawi zo Svetovej organizácie skautského hnutia. Podujatie malo podľa neho „veľkú smolu v súvislosti s bezprecedentnými horúčavami“ a prichádzajúcou búrkou.Konvoj autobusov začal vmiestneho času presúvať skautov zo Saemangeumu do vnútrozemia vrátane Soulu a okolitej provincie Kjonggi.Juhokórejský prezident v súvislosti s riešením situácie skrátil svoju dovolenku.