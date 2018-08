ĽSNS: Štát má otvárať slovenské školy aj tam, kde sú Slováci v menšine

Na snímke poslanci NR SR za stranu ĽSNS zdola Ján Mora, Milan Mazurek, Ján Kecskés a Stanislav Drobný. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. augusta (TASR) - Prístup detí žijúcich na národnostne zmiešaných územiach k vzdelávaniu v slovenskom jazyku by sa mal zlepšiť, a to zavedením povinnosti pre štát zriadiť v obci, v ktorej tvoria občania slovenskej národnosti menšinu, slovenskú základnú školu. Stať sa tak má v prípade, ak o jej zriadenie požiadajú zákonní zástupcovia starajúci sa spolu minimálne o päť školopovinných detí. V novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve to navrhujú poslanci ĽSNS.Podmienkou pre zriadenie novej základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským zároveň je, že takáto základná škola sa nenachádza v danej obci ani v jej blízkom okolí, teda do šiestich kilometrov cesty vlakom alebo autobusom.Poslanec Ján Kecskés (ĽSNS) uznal, že na väčšine územia Slovenska nepredstavuje dostupnosť vzdelávania v slovenskom jazyku problém.povedal na tlačovej konferencii.S takýmto problémom podľa poslancov zápasí napríklad čoraz viac obyvateľov slovenskej národnosti žijúcich v okrese Dunajská Streda.uviedol Kecskés.Predkladatelia tvrdia, že miestne samosprávy zastúpené najmä predstaviteľmi maďarskej národnosti, ktoré zamietli žiadosti rodičov slovenských detí o zriadenie slovenských škôl a tried, argumentujú najmä nedostatkom peňazí a nerentabilnosťou otvárať nové školy, respektíve triedy, pre malý počet slovenských žiakov.dodali kotlebovci s tým, že je absurdné, ak Slovenská republika nedokáže vytvoriť pre deti Slovákov žijúcich na zmiešanom území rovnaké podmienky na vzdelávanie v materinskom jazyku, ako vytvára pre príslušníkov národnostných menšín.ĽSNS priznáva, že jej zákon bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Konkrétny dosah však nevyčíslila.dodal spolupredkladateľ novely Milan Uhrík (ĽSNS).