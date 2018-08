Mohutný lesný požiar v Brandenbursku dostali hasiči pod kontrolu

Hasiči zasahujú v počas lesného požiaru v nemeckej obci Frohnsdorf 23. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/Treuenbrietzen 24. augusta (TASR) - Stovkám nemeckých hasičov sa poradilo v piatok dostať z veľkej časti pod kontrolu mohutný lesný požiar v spolkovej krajine Brandenbursko. Agentúru DPA o tom informoval brandenburský minister vnútra Karl-Heinz Schröter.Vo štvrtok večer museli urýchlene evakuovať obyvateľov troch obcí približne ležiacich 50 kilometrov južne od Berlína po tom, ako sa lesný požiar v oblasti rozšíril medzičasom na územie s rozlohou asi 400 hektárov. Svoje domovy muselo opustiť viac ako 500 ľudí.Polícia uviedla, že hasenie plameňov komplikuje stará munícia z druhej svetovej vojny, ktoré je stále v zemi v lesoch a mohla by v dôsledku požiaru explodovať.Miestny poslanec Christian Stein informoval, že k niekoľkým detonáciám aj došlo a do týchto oblastí hasičov nepustili. Plamene sa tam snažili uhasiť pomocou helikoptér.V noci na piatok vietor privial dym až do Berlína, kde v niektorých štvrtiach úrady vyzvali obyvateľov, aby si zatvorili okná.Nemecko má za sebou jedno z najteplejších letných období v dejinách sprevádzané aj v Brandenbursku mimoriadnym suchom. To je teraz živnou pôdou pre lesné požiare, ktorých riziko je v celom Nemecku mimoriadne vysoké.