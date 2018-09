Na archívnej snímke Marian Kotleba. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) žiada zmenu spôsobu voľby generálneho prokurátora SR. Rozhodovanie by sa malo z poslancov Národnej rady (NR) SR presunúť na odborníkov, t.j. prokurátorov, sudcov, advokátov, notárov a exekútorov v priamych tajných voľbách. Novelu zákona predstavili v utorok na tlačovej konferencii jej predkladatelia Marian Kotleba a Rastislav Schlosár (obaja ĽSNS).Takáto zmena spôsobu voľby generálneho prokurátora podľa ĽSNS výrazným spôsobom prispeje k odpolitizovaniu. Zároveň sa tak podľa opozičných poslancov posilní dôvera občanov k justícii a štátu ako takému.uviedol Kotleba.V rámci predloženej novely poslanci navrhujú taktiež rozšírenie možností odvolania generálneho prokurátora SR, ktorého okrem prezidenta SR budú môcť odvolať aj samotní prokurátori, sudcovia, advokáti, notári a exekútori v referende. Iniciovanie referenda o odvolaní generálneho prokurátora sa predpokladá najmä v prípade, ak by evidentne neobhajoval verejný záujem a nesnažil sa zločincov usvedčiť, ale obhajovať a kryť.Celkový počet oprávnených voličov generálneho prokurátora by tak predstavoval 8164 voličov, čo je 54-krát viac, ako je súčasných 150 voličov - poslancov NR SR. Podľa ĽSNS je zrejmé, že navrhovaný spôsob voľby je nielen oveľa transparentnejší, ale zároveň výrazne obmedzuje priestor na korupciu a manipuláciu hlasovania.Parlament sa bude návrhom zaoberať na septembrovom zasadnutí.