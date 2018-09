Pfizer vyčíslil náklady na brexit na 100 miliónov USD

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

New York 4. septembra (TASR) - Blížiaci sa brexit nezasiahne len európske firmy. Aj americký farmaceutický koncern Pfizer odhaduje, že jeho náklady na vyriešenie problémov spojených s rozchodom Británie a Európskej únie (EÚ) dosiahnu 100 miliónov USD (86,14 milióna eur).Odchod Spojeného kráľovstva z EÚ totiž spomalí tok tovaru na hraniciach, ktoré sú teraz otvorené, a prinúti tiež firmy, aby splnili duplicitné regulačné požiadavky. Pfizer odhaduje, že jeho náklady vyplývajú z transferu testov svojich produktov a licencií do iných krajín, zmien postupov pri riadení klinických testov a na iné opatrenia dosiahnu 100 miliónov USD.Spoločnosť pracujeuviedol koncern minulý mesiac.Pfizer vlani vygeneroval v Británii približne 2 % zo svojich tržieb v celkovej výške 53 miliárd USD. Farmaceutické spoločnosti v Európe sa netaja obavami z tzv. tvrdého, neriadeného brexitu bez dohody. Neistota prinútila farmafirmy ako sú AstraZeneca, GlaxoSmithKline a americká Merck & Co., aby sa pripravili na najhorší možný scenár. Vynakladajú stovky miliónov libier na prípravu nových liečebných postupov.Farmaceutické spoločnosti na celom svete mohli už dlho v Európe presúvať ľudí aj tovar voľne medzi krajinami. Odchod Británie z EÚ však môže skomplikovať mnohé aspekty ich operácií. Britské ministerstvo zdravotníctva a sociálnej starostlivosti minulý mesiac povedalo výrobcom liekov, aby si vytvorili šesťtýždňové zásoby pre prípad meškania dodávok.Veľká časť priemyslu už začala hromadiť lieky, alebo investovať do nových zariadení. AstraZeneca, ktorá sa zaviazala odložiť si trojmesačné zásoby svojich výrobkov však uviedla, že nedokáže zvýšiť zásoby jedného z jej liekov proti rakovine, pretože jej výrobné zariadenia už majú plnú kapacitu. Brexit tiež ohrozuje zásoby medicínskych izotopov, ktoré sa používajú na diagnostikovanie a liečbu približne 1 milióna ľudí vo Veľkej Británii každý rok, podľa článku v British Medical Journal.Veľké a malé spoločnosti vyčísľujú výdavky naGlaxo tiež odhaduje náklady vo výške približne 100 miliónov USD. Dechra Pharmaceuticals, výrobca veterinárnych liekov so sídlom v severozápadnom Anglicku uviedol, že v prípade tvrdého brexitu bude musieť vynaložiť až 2 milióny libier (2,22 milióna eur), čiastočne na duplikáciu testov a presun registrácie výrobkov do EÚ.Farmaceutické spoločnosti mimo Európy varujú pred vplyvom brexitu na ich podnikanie od referenda v roku 2016. Patria medzi ne spoločnosti Johnson & Johnson, McKesson Corp či Regeneron Pharmaceuticals.(1 EUR = 1,1609 USD; 1 EUR = 0,90158 GBP)