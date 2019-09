Ľubica Laššáková: Budúci rok bude rokom divadla

Na snímke ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Foto: TASR - Pavel Neubauer Na snímke ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. septembra (TASR) – Ministerstvo kultúry tento rok alokovalo tri milióny eur na podporu folklóru, v budúcom roku v tom chce pokračovať a navyše plánuje podobnou sumou podporiť divadlá.„Z iniciatívy ministerstva kultúry je rok 2020 vládou prijatý ako rok Slovenského národného divadla. A budúci rok je aj 190. výročím ochotníckeho divadla hraného v slovenskom jazyku. Rozmýšľali sme nad tým, že by sme podobne ako folklór podporili aj divadlo. Túto výzvu dáme von v najbližších dňoch a bude na ňu vyčlenený nemalý finančný obnos. Je to okolo štyroch miliónov eur," povedala v Tablet.tv ministerka kultúra Ľubica Laššáková. Dodala, že ani podpora folklóru by nemala byť jednorazová. „Boli to tri milióny, ale žiadosti prišli za skoro trinásť miliónov. Ak mi to okolnosti dovolia, budeme takouto sumou podporovať folkloristov aj naďalej. Neboli to peniaze vyhodené zbytočne,“ povedala.Na Slovensku je podľa ministerky skoro tisíc folklórnych súborov a skupín. „Pracujú vo voľnom čase a za vlastné peniaze. Zaslúži si to pozornosť. Bola som veľmi rada, že pán premiér Peter Pellegrini bol veľmi ústretový,“ konštatovala.Väčšina peňazí z tohoročnej výzvy podľa nej išla na podporu amatérskych folklórnych súborov. „Profesionálne súbory majú možno viac možností zohnať si financie. Ale sú desiatky, možno stovky neprofesionálnych súborov a práve týmto bola adresovaná naša výzva a financie,“ uviedla Laššáková.Ministerka v tejto súvislosti ocenila záujem RTVS, ktorá už po tretí rok realizuje folklórny projekt Zem spieva. „Projekt, aký robí RTVS, by mohli v dobrom „odkukať“ aj súkromné televízie. Bol na to obrovský ohlas. Máme to v krvi, využime potenciál, ktorý nám predkovia v génoch zanechali,“ povedala Laššáková.Aktuálny rok vláda realizuje množstvo aktivít súvisiacich s Milanom Rastislavom Štefánikom. „Milan Rastislav Štefánik bol geniálny vedec, politik, historik a diplomat. Zaslúži si pozornosť. Začiatkom tohto roka som predložila na vládu návrh, aby bol rok Milana Rastislava Štefánika rámcovaný jeho životnými míľnikmi, to znamená od mája 2019, keď sme si pripomenuli sté výročie jeho úmrtia, do budúceho roka v júli, keď má narodeniny. Bude to 140 rokov od jeho narodenia,“ povedala Laššáková.„Snažila som sa, aby po nás niečo hmatateľné ostalo. Vyčlenili sme finančné prostriedky aj na to, aby bol pamätník viditeľný z ciest, ako to bolo kedysi,“ dodala.Značný obnos peňazí pôjde podľa nej aj do rekonštrukcie a obnovy informačného centra. „Starú historickú strážnicu chceme dostať do šatu, aby si zaslúžila názov Národná kultúrna pamiatka. Zo štátnych peňazí prispievame aj na rekonštrukciu hvezdárne v Meudone,“ uviedla Laššáková.Ministerstvo sa podľa nej angažuje aj pri ďalších okrúhlych výročiach. „Po rokoch sa podarilo vložiť urnu neznámeho vojaka priamo do priestorov Múzea SNP v Banskej Bystrici. Boli to oslavy, aké si zaslúžia byť, oslavy 75. výročia SNP, dôstojné, veľkolepé,“ poznamenala na margo výročia SNP.Generálny riaditeľ SND Vladimír Antala sa rozhodol odvolať z postu riaditeľa činohry Michala Vajdičku a do tejto funkcie vymenoval dramaturga Petra Kováča.„Pán generálny riaditeľ je zodpovedný za chod inštitúcie. Túto informáciu som vzala na vedomie a nebudem vstupovať do tohto procesu,“ reagovala ministerka. Problémy v jubilejnej 100. sezóne SND nepredpokladá. „Jublilejná sezóna je pripravená po každej stránke. Generálny riaditeľ SND je zodpovedný aj za personálne záležitosti. Ja som túto informáciu vzala na vedomie,“ dodala Laššáková.