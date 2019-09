Vo veku 71 rokov zomrel mexický spevák José José

Na archívnej snímke mexický spevák José José. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mexiko 29. septembra (TASR) - Populárny mexický spevák José José zomrel vo veku 71 rokov. Informovala o tom v nedeľu stanica BBC s odvolaním sa na tamojšie ministerstvo kultúry, ktoré ho označilo za jeden z najobľúbenejších hlasov Mexika.Spevák, vlastným menom José Rómulo Sosa Ortiz, skonal v sobotu v nemocnici v americkom štáte Florida na rakovinu pankreasu.José José, známy svojimi precítenými baladami, bol hudobne aktívny v rokoch 1963-2012. Počas kariéry ho niekoľkokrát nominovali na americkú hudobnú cenu Grammy.Spevák, skladateľ a príležitostný herec sa dostal na vrchol rebríčkov latinskoamerickej hudby v 70. rokoch piesňami ako "El Triste" či "Amar y querer". V nasledujúcom desaťročí zaznamenal ešte väčší komerčný úspech, pričom najpopulárnejším sa stal jeho album "Secrets" z roku 1983.Americká organizácia The Latin Recording Academy so sídlom v Miami si ho v roku 2004 na udeľovaní cien Latin Grammy uctila ocenením Musical Excellence Prize. V rovnakom roku mu odhalili hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy v Los Angeles.Jeho hudba bola obľúbená aj v zahraničí vrátane Japonska a Ruska, dopĺňa denník The Washington Post. José José mal hlas, ktorý v sebe snúbil barytón a lyrický tenor.Po oznámení jeho úmrtia sa spevákovi fanúšikovia zhromaždili pri jeho soche v hlavnom meste Mexiko, kde položili vence a spievali jeho skladby. Zármutok nad úmrtím Josého Josého vyjadril aj mexický prezident Andrés Manuel López Obrador.José José sa narodil 17. februára 1948 do rodiny hudobníkov - jeho matka bola koncertná klaviristka a otec tenorista v národnej opere. Druhé meno José si pridal k svojmu umeleckému menu na počesť svojho otca, ktorý zomrel, keď mal spevák 17 rokov.