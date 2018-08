Ľubľane proti Helsinkám narástlo sebavedomie, trúfa si aj na Trnavu

Na snímke druhý zľava Nemanja Radonjič (Belehrad) strieľa v predĺžení druhý gól počas odvety tretieho predkola Ligy majstrov FC Spartak Trnava - Crvena Zvezda Belehrad 14. augusta 2018 v Trnave. Druhý sprava brankár Martin Chudý (Trnava). Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ľubľana 17. augusta (TASR) - Futbalisti Olimpije Ľubľana zostali jediným slovinským zástupcom v tohtosezónnej edícii európskych pohárových súťaží po tom, ako v 3. predkole Európskej ligy 2018/2019 vyradili HJK Helsinki po dvoch presvedčivých víťazstvách 3:0 a 4:1.V konfrontácii o účasť v skupinovej fáze narazí klub s krátkou, iba 13-ročnou históriou, na slovenského šampióna FC Spartak Trnava. Prvý zápas na štadióne Stožice je na programe vo štvrtok 23. augusta o 20.00 h, odveta v Trnave sa uskutoční o týždeň neskôr - vo štvrtok 30. augusta o 20.30 h.uviedol po odvete s fínskym tímom kormidelník Olimpije Aleksandar Linta. V tábore súpera trnavského Spartaka vládne bojovná nálada a veľké odhodlanie prebojovať sa premiérovo do skupinovej fázy. Toto konštatovanie však platí aj precitovala agentúra STA brankára Aljaža Ivačiča.majú so slovenským futbalom dve nedávne skúsenosti a obe pre nich nedopadli dobre. V sezóne 2013/2014 bola nad sily Olimpije v 2. predkole EL Žilina, presne o rok neskôr v tej istej fáze Ligy majstrov stroskotali Slovinci na AS Trenčín.Úradujúci slovinský majster vypadol v aktuálnej sezóne v 1. predkole Ligy majstrov s azerbajdžanským Karabachom (0:1 d, 0:0 v), resp. v 2. predkole EL vyradili severoírsky Crusaders (5:1 d, 1:1 v).