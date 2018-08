Trenčín a Trnava odohrajú svoje zápasy 6. a 7. kola v nedeľu

Na snímke vpravo Ashraf El Mahdioui (Trenčín) a Sam Larsson (Feyenoord) počas odvetného zápasu 3. predkola Európskej ligy Feyenoord Rotterdam - AS Trenčín. Rotterdam, 16. augusta 2018 Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 17. augusta (TASR) - Prvýkrát od sezóny 2014/2015 bude mať slovenský futbal dva kluby v play off európskych súťaží. Pre Spartak Trnava a AS Trenčín účasť v záverečnom kole kvalifikácie Európskej ligy UEFA 2018/2019 zároveň znamená, že svoje zápasy 6. a 7. kola Fortuna ligy odohrajú v nedeľňajších termínoch.Ako informoval oficiálny web súťaže, Trenčania nastúpia v 6. kole ligy na ihrisku Slovana Bratislava v nedeľu 26. augusta o 17.30 h aj pred prenosovými kamerami RTVS. Program kola následne o 19.00 h uzavrie duel Spartak Trnava – MFK Ružomberok.V 7. kole sa obaja slovenskí pohároví zástupcovia stretnú na myjavskom štadióne v nedeľu 2. septembra o 17.30 h. Tento zápas odvysiela v priamom prenose RTVS. Orange Sport zaradil do svojho programu stretnutie MŠK Žilina – Slovan Bratislava, ktoré sa bude hrať v sobotu 1. septembra o 16.45 h.Jedna zmena sa týka aj Serede. Nováčik Fortuna ligy bude od 6. kola hrať svoje domáce zápasy na zrekonštruovanom štadióne v Nitre. Prvýkrát sa pod Zoborom predstaví v sobotu 25. augusta o 19.00 h proti Podbrezovej.Trnava sa pokúsi preniknúť do skupiny EL na úkor slovinského majstra Olimjije Ľubľana, Trenčania o šesť jesenných zápasov v EL zabojujú proti cyperskej AEK Larnaka.