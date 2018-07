Ľubovnianske hradné slávnosti venujú víťazstvu Jána III. Sobieskeho

Hrad Stará Ľubovňa. Foto: FOTO TASR - Oliver Ondráš Foto: FOTO TASR - Oliver Ondráš

Stará Ľubovňa 24. júla (TASR) – Hrad v Starej Ľubovni bude po roku opäť dejiskom Hradných slávností, ktoré sú jedným z vrcholov letnej turistickej sezóny. Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík pre TASR uviedol, že počas víkendu od 27. do 29. júla je pripravených množstvo aktivít, pričom hlavnou z nich je rekonštrukcia historickej udalosti z druhej polovice 17. storočia, ktorá je s hradom spätá.priblížil Mikulík. Podľa neho sa na hrade v tomto čase predovšetkým zabával, oslavoval víťazstvo a vraj pár chlapov počas bujarých osláv aj umrelo.Návštevníci sa tak môžu tešiť na slávnostné vítanie kráľa, príde celá jeho posádka i husárska armáda a panovník si so sebou prinesie aj korisť v podobe brušných tanečníc. Zaujímavosťou bude podľa Mikulíka aj dobová kuchyňa.upozornil riaditeľ Ľubovnianskeho múzea. Spomínaný portrét budú môcť vidieť návštevníci v podzemí hradnej kaplnky, múzeu ho zapožičali z Kláštora kapucínov v Krakove." zdôraznil Mikulík.Okrem Hradných slávností sa môžu návštevníci Ľubovnianskeho hradu tešiť počas sezóny aj na ďalšie podujatia. Okrem denných prehliadok a viacerých expozícií, či tradičných vystúpení sokoliarov, sa podarilo zrealizovať cez Fond na podporu umenia projekt pod názvomdoplnil Mikulík.Druhá augustová nedeľa bude už tradične patriť podujatiu Deň medu. A keďže sa na hrade Ľubovňa a v skanzene pod ním vlani natáčal kasting do šou Zem spieva, rozhodli sa pozvať 31. augusta všetkých účinkujúcich z okresu Stará Ľubovňa na podujatie Skanzen spieva.uzatvára riaditeľ Ľubovnianskeho múzea.