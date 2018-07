Skladovanie potravín počas tepla netreba podceniť, rýchlejšie sa kazia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Bratislava 24. júla (TASR) - Potraviny počas tepla rýchlejšie podliehajú skaze. Treba preto dbať na ich správne skladovanie, v opačnom prípade si možno privodiť i hnačkové stavy. Hygienici z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR jedlo radia držať v čistých kuchynských nádobách oddelene, aby sa do kontaktu nedostali suroviny a pripravené jedlá.Zostatky z majonéz, dresingov a studených omáčok treba skladovať pri teplote nula až štyri stupne Celzia maximálne 48 hodín. Pečené, varené, dusené a vyprážané mäso vcelku pri spomínanej teplote zase najviac 24 hodín.informuje ÚVZ SR. Ide o odporúčaný čas skladovania, nemusí byť pravidlom, dôležité je orientovať sa údajmi výrobcu na obale, takisto vôňou a vzhľadom.Nespotrebované konzervy s ovocím, zeleninou, hubami či rybami v oleji treba skladovať pri teplote nula až štyri stupne Celzia najviac 24 hodín. Očistená či nakrájaná zelenina vydrží pri rovnakej teplote 12 hodín.radí ÚVZ SR.Zeleninové, strukovinové, cestovinové, rybacie a ovocné šaláty vydržia pri teplote nula až štyri stupne Celzia 12 hodín, pri teplote päť až osem stupňov Celzia šesť hodín. Varené cestoviny, zemiaky, ryža, strukoviny a vajcia na ďalšie spracovanie, ktoré boli prílohou k pokrmu, možno skladovať pri spomínanej teplote 12 hodín, obložené misy, mäsové nárezy, strúhané a krájané syry zase 24 hodín, pri teplote päť až osem stupňov Celzia 12 hodín.Teplo praje napríklad šíreniu salmonelózy. Jedlo konzumované v surovom stave treba preto dokonale umyť, potraviny zase poriadne prevariť alebo inak tepelne upraviť v pitnej vode. Slepačie vajcia v jedlách musia byť poriadne tepelne spracované.Dôkladné varenie usmrcuje mikroorganizmy, jedlo sa však musí variť minimálne 20 minút pri teplote 70 stupňov Celzia. Uvarené jedlo treba ihneď zjesť, ak sa opäť ohrieva, tak opäť pri minimálnej teplote 70 stupňov Celzia. Dôležité je zabrániť skríženej kontaminácii surových a už uvarených jedál. Pre prácu so surovým mäsom by mali mať gazdiné špeciálne vyhradené kuchynské pomôcky.