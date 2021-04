Ľubovnianske múzeum otvorilo letnú sezónu svätou omšou

Ľubovnianske múzeum slávnostne otvorilo letnú turistickú sezónu svätou omšou z hradnej Kaplnky sv. Michala, ktorú celebroval dekan v Starej Ľubovni Pavol Lacko. Nedeľná omša bola vysielaná naživo o 10.30 h na sociálnych sieťach múzea. Diváci sa môžu tešiť aj na večerný online program so začiatkom o 18.30 h. Uvidia umelecký projekt Humanum, kde múzeum spolupracovalo s choreografom tanca Viliamom Mikulom. Pôvodnú hudbu zložil Martin Husovský a tanec predviedla Mária Dulová.





Expozície hradu a skanzenu sú od 20. apríla opäť otvorené pre verejnosť. Návštevníci si môžu pozrieť aj obnovený palác Lubomirských, ktorý čakal na svoje sprístupnenie takmer rok. Ako priblížil riaditeľ múzea Dalibor Mikulík, posledný júlový týždeň plánujú aj jeho slávnostné otvorenie za účasti potomkov po majiteľoch hradu (Lubomirski, Raisz a Zamoyski) a všetkých, ktorí sa o obnovu paláca pričinili.

Tento rok čakajú múzeum aj tradičné podujatia, ako Noc múzeí a galérií, Hrad a skanzen deťom, Cyrilometodské slávnosti, Hradné dni, koncerty vážnej i populárnej hudby, rozprávkový muzikál a programy v rámci UZOL - Stará Ľubovňa - mesto kultúry. V pláne je aj prezentácia nových publikácií, ktorými sú Etnografické zápisníky Jána Lazoríka III., Chorovody na Slovensku a Ilustrovaný sprievodca po hrade a skanzene v anglickom a ruskom jazyku.



Návštevníci hradu a skanzenu musia dodržiavať viaceré protipandemické opatrenia. Je potrebné používať respirátor, mať pri sebe negatívny test na ochorenie COVID-19, dodržiavať odstupy a povolený počet osôb na 15 štvorcových metrov, dezinfikovať si ruky a držať sa prehliadkovej trasy. Mikulík pripomenul, že vstupenky je možné si zakúpiť iba v pokladnici skanzenu a prehliadky sa realizujú individuálne, bez sprievodcu.



Ľubovnianske múzeum je v apríli otvorené od utorka do nedele od 10.00 do 17.00 h, pričom posledný vstup je o 16.00 h. Od mája do októbra bude prístupné denne od 9.00 do 19.00 h s posledným vstupom o 18.00 h.