Oscar 2021: nominácie, víťazi, fotografie

Oscar 2021 - nominácie



Zoznamu kandidátov v 93. ročníku udeľovania cien americkej Akadémie filmových umení a vied vládne životopisná dráma Mank s desiatimi nomináciami. Snímka o scenáristovi Hermanovi J. Mankiewiczovi a období, keď dokončoval scenár filmu Občan Kane (1941), sa uchádza o ceny v kategóriách Najlepší film, Réžia (David Fincher), Mužský herecký výkon v hlavnej úlohe (Gary Oldman), Ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe (Amanda Seyfried), Kamera, Kostýmy, Masky, Pôvodná filmová hudba, Výprava a Zvuk. Po šesť nominácií si vyslúžili snímky The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Krajina Nomádov, Sound of Metal a Chicagský tribunál.



Najlepší film

Mužský herecký výkon v hlavnej úlohe

Mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Ženský herecký výkon v hlavnej úlohe

Ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Réžia

Adaptovaný scenár

Pôvodný scenár

Medzinárodný film

Dokumentárny film

Animovaný film

Pôvodná filmová pieseň

Pôvodná filmová hudba

Kamera

Kostýmy

Masky

Strih

Výprava

Zvuk

Vizuálne efekty

Krátky animovaný film

Krátky hraný film

Krátky dokumentárny film

Krajina NomádovChicagský tribunálMinariNádejná mladá ženaMankThe FatherSound of MetalJudas and the Black MessiahChadwick Boseman - Ma Rainey - matka bluesRiz Ahmed - Sound of MetalAnthony Hopkins - The FatherGary Oldman - MankSteven Yeun - MinariDaniel Kaluuya - Judas and the Black MessiahLeslie Odom Jr. - One Night in MiamiSacha Baron Cohen - Chicagský tribunálPaul Raci - Sound of MetalLaKeith Stanfield - Judas and the Black MessiahCarey Mulligan - Nádejná mladá ženaFrances McDormand - Krajina NomádovViola Davis - Ma Rainey - matka bluesVanessa Kirby - Čriepky ženyAndra Day - The United States vs. Billie HolidayMaria Bakalova - Borat Subsequent MoviefilmGlenn Close - Americká elégiaYoun Yuh-jung - MinariOlivia Colman - The FatherAmanda Seyfried - MankChloé Zhao - Krajina NomádovDavid Fincher - MankLee Isaac Chung - MinariEmerald Fennell - Nádejná mladá ženaThomas Vinterberg - ChľastSacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman a Lee Kern - Borat Subsequent MoviefilmChloé Zhao - Krajina NomádovKemp Powers - One Night in MiamiChristopher Hampton a Florian Zeller - The FatherRamin Bahrani - Biely tigerEmerald Fennell - Nádejná mladá ženaAaron Sorkin - Chicagský tribunálLee Isaac Chung - MinariDerek Cianfrance, Abraham Marder a Darius Marder - Sound of MetalWill Berson, Shaka King, Keith Lucas a Kenny Lucas - Judas and the Black MessiahBosna a Hercegovina - Quo Vadis, Aida?Dánsko - ChľastHongkong - Shao nian de ni (anglický názov: Better Days)Rumunsko - KolektívTunisko - L'Homme qui a vendu sa peau (anglický názov: The Man Who Sold His Skin)KolektívKripl Kemp: Revolúcia na kolieskachTajný agentMoja učiteľka chobotnicaTimeDušaVlkochodciAž na MesiacVpredOvečka Shaun vo filme: FarmageddonHusavik z filmu Eurovision Song Contest: The Story of Fire SagaFight For You z filmu Judas and the Black Messiahlo Si z filmu Život pred sebouSpeak Now z filmu One Night in MiamiHear My Voice z filmu Chicagský tribunálBratstvo piatich - Terence BlanchardMank - Trent Reznor a Atticus RossMinari - Emile MosseriSprávy zo sveta - James Newton HowardDuša - Trent Reznor, Atticus Ross a Jon BatisteMank - Erik MesserschmidtKrajina Nomádov - Joshua James RichardsSprávy zo sveta - Dariusz WolskiJudas and the Black Messiah - Sean BobbittChicagský tribunál - Phedon PapamichaelMank - Trish SummervilleMa Rainey - matka blues - Ann RothEmma - Alexandra ByrneMulan - Bina DaigelerPinocchio - Massimo Cantini ParriniEmma - Marese Langan, Laura Allen a Claudia StolzeAmerická elégia - Eryn Krueger Mekash, Matthew Mungle a Patricia DehaneyMa Rainey - matka blues - Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal a Jamika WilsonMank - Gigi Williams, Kimberley Spiteri a Colleen LaBaffPinocchio - Mark Coulier, Dalia Colli a Francesco PegorettiSound of Metal - Mikkel E. G. NielsenChicagský tribunál - Alan BaumgartenKrajina Nomádov - Chloé ZhaoThe Father - Yorgos LamprinosNádejná mladá žena - Frédéric ThoravalMank - Donald Graham Burt a Jan PascaleTenet - Nathan Crowley a Kathy LucasSprávy zo sveta - David Crank a Elizabeth KeenanThe Father - Peter Francis a Cathy FeatherstoneMa Rainey - matka blues - Mark Ricker, Karen O'Hara a Diana StoughtonSound of MetalMankSprávy zo svetaDušaGreyhoundLove and MonstersPolnočné neboMulanIvan je len jedenTenetBurrowGenius LociMám vás rada, nech sa stane čokoľvekOperaYes-PeopleFeeling ThroughThe Letter RoomDovana (anglický názov: The Present)Two Distant StrangersAyn Levana (anglický názov: White Eye)ColetteA Concerto Is a ConversationDržme spoluHunger WardA Love Song for Latasha