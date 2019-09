Lubyová chce zvýšiť časovú dotáciu na výučbu druhého cudzieho jazyka

Na archívnej snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (SNS). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 5. septembra (TASR) – Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) by chcela zvýšiť dotáciu na výučbu druhého cudzieho jazyka. Avšak priznala, že v tomto volebnom období sa to už nestihne, pretože by si to vyžadovalo zmenu zákona.uviedla ministerka. Možnosť výberu prvého cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní začala platiť od aktuálneho školského roka 2019/2020.Lubyová pripomenula, že možnosť zvoliť si iný prvý povinný cudzí jazyk nie je povinnosť a je to pre školy dobrovoľné. Zároveň pripomenula, že Bolonská deklarácia našu krajinu zaväzuje k tomu, aby štát žiakom počas základnej školy v rámci vzdelávania, ktoré je hradené štátom, poskytoval výučbu dvoch cudzích jazykov.vysvetlila Lubyová.Ministerka tvrdí, že zmena hodinovej dotácie na výučbu druhého cudzieho jazyka sa v tomto volebnom období už nestihne.dodala.Na posilnenie druhého cudzieho jazyka upozornila Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska (SUNG). Zároveň chce, aby bola jeho výučba na školách s vyučovacím jazykom slovenským povinná.Do začiatku školského roka 2018/2019 sa žiaci učili povinne anglický jazyk od tretieho ročníka.uviedol rezort školstva. Časová dotácia musí byť v tomto prípade najmenej dve hodiny týždenne, ktoré je škola povinná zabezpečiť z rámca voliteľných hodín.