Izraelský premiér Netanjahu žiada zvýšenie tlaku na Irán

Benjamin Netanjahu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 5. septembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval vo štvrtok na zintenzívnenie tlaku na Teherán po tom, ako iránsky prezident Hasan Rúhání oznámil tretiu etapu procesu odstúpenia od jadrovej dohody so svetovými mocnosťami z roku 2015, píše agentúra DPA.vyhlásil Netanjahu krátko pred odletom do Londýna, kde sa stretne s britským premiérom Borisom Johnsonom a americkým ministrom obrany Markom Esperom.Netanjahu dodal, že s Johnsonom a Esperom sa bude rozprávať aj o otázkach Iránu.Agentúra DPA pripomenula, že Netanjahu cestuje do Londýna iba necelé dva týždne pred parlamentnými voľbami v Izraeli.Na nedávnom summite skupiny G7 vo Francúzsku sa hovorilo aj o možnom osobnom stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa s iránskym lídrom Rúháním. Ten však neskôr povedal, že takéto niečo by nastalo iba v prípade stiahnutia amerických sankcií.Rúhání v stredu oznámil, že Teherán sa chystá prestať plniť ďalšie záväzky stanovené v historickej jadrovej dohode z roku 2015, od ktorej Spojené štáty v máji odstúpili. Partnerom z Európy dal zároveň ďalšie dva mesiace na to, aby sa pokúsili túto dohodu zachrániť.Krátko po Rúháního vyjadrení predstavitelia USA oznámili nové sankcie voči Iránu; tentoraz sú zamerané na sieť iránskych lodných dopravcov, ktorých podľa Američanov riadia iránske elitné revolučné gardy a využívajú ich na pašovanie ropy, napríklad pre režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada.