Lubyová: Objednávame posudok na hodnotu Národného futbalového štadióna

Na archívnej snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 11. decembra (TASR) – Predpokladom, aby sa štát zaoberal odkúpením Národného futbalového štadióna, je uplatnenie si opcie zo strany zhotoviteľa. Pred stredajším rokovaním vlády to pripomenula ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (SNS).dodala.dodala. V súvislosti s reálnou hodnotou výstavby, avizovanými signálmi o zvýšení celkovej ceny za výstavbu a prípadným vyšším príspevkom štátu ministerka uviedla, že rezort nedisponuje zatiaľ žiadnou cenovou kalkuláciou zo strany zhotoviteľa. Ministerstvo si ale podľa jej slov objednalo znalecký posudok na hodnotu štadióna.dodala.Národný futbalový štadión s kapacitou 22.500 miest bol od decembra 2018 v predbežnom užívaní, od 3. decembra 2019 má právoplatnú kolaudáciu.Stavba NFŠ sa začala 1. septembra 2016, stavala ho spoločnosť Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o., zmluvná cena diela na výstavbu športovej infraštruktúry, ktorú vygenerovala verejná súťaž, bola vo výške 49,81 milióna eur bez DPH (59,77 milióna eur s DPH). Spoločnosť Národný futbalový štadión (NFŠ) oznámením vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) na konci novembra oznámila, že hodnota zákazky stúpla približne o 4,37 milióna eur na 54.107.397 eur bez DPH.Zvýšenie sa týkalo ceny dodatočných stavebných prác súvisiacich so vzduchotechnikou, kúrením a chladením a zdravotechnikou, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve.ozrejmila NFŠ.Ďalších približne 22,5 milióna eur bez DPH stáli investície do vybavenia štadióna – audiotechniky, kabeláže, vzduchotechniky či elektroinštalácie.Štát sa zaviazal dostavať a odkúpiť nekomerčnú časť štadióna a NFŠ poskytnúť dotáciu vo výške 27,2 milióna eur. Tá mala byť odrátaná z ceny pri prípadnom odkúpení štadióna.