SR chce zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na 19,2 percent

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. decembra (TASR) – Slovensko by malo do roku 2030 zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie zo súčasných približne 12 % na 19,2 %. Vyplýva to z návrhu národného energetického a klimatického plánu (NECP) z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v stredu schválila vláda. Rezort hospodárstva sa po niekoľkých mesiacoch pripomienkovaní pôvodného návrhu priklonil k nižšiemu podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE), keď v hre bolo aj zvýšenie na 20 %.uviedol rezort v schválenom materiáli. Zvýšenie nákladov na prípadné zvýšenie podielu OZE na 20 % do roku 2030 vyčíslili odborníci na 700 miliónov eur.Hlavnými kvantifikovanými cieľmi NECP v rámci SR do roku 2030 je zníženie emisií skleníkových plynov pre sektory mimo obchodovania s emisiami o 20 %, keď bol tento podiel zvýšený z pôvodne deklarovanej úrovne 12 %. V doprave by sa mal zvýšiť podiel využitia obnoviteľných zdrojov energie na 14 %. Spracované opatrenia na dosiahnutie národného príspevku SR v oblasti energetickej efektívnosti ukazujú hodnoty o 2,2 % nižšie, ako je európsky cieľ 32,5 %. Kľúčovými na dosiahnutie cieľov budú podľa NECP sektory priemyslu a budov.V sektore výroby elektriny z OZE bol na rok 2030 stanovený cieľ 27,3 %, čo je na podľa MH na hranici technických možností elektrizačnej sústavy SR. "uviedlo MH.Proti vyššiemu využitiu OZE v sektore tepla pôsobí podľa rezortu vysoká úroveň plošnej plynofikácie, pri ktorej má prístup k zemnému plynu viac ako 90 % obyvateľov. "" uviedlo MH v materiáli.Návrh integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 - 2030 je vypracovaný na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Členské štáty EÚ návrhy zaslali do konca minulého roka a po posúdení vydala Európska komisia (EK) odporúčania na ich zmenu. Opravené NECP musia štáty predložiť EK do konca tohto roka.