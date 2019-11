Lubyová: Reforma systému výrazne zvýšila záujem o duálne vzdelávanie

Martina Lubyová, archívna snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Nitra 5. novembra (TASR) – Výraznou reformáciou systému duálneho vzdelávania sa podarilo zvýšiť záujem o duálne vzdelávanie zo strany zamestnávateľov i žiakov do tej miery, že by nemalo byť ohrozené naplnenie cieľov národného projektu. Počas veľtrhu Gaudeamus to v Nitre uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).zhodnotila Lubyová.Projekt duálneho vzdelávania implementuje Slovensko v rámci operačného programu Ľudské zdroje od roku 2016. V prvom školskom roku bolo do systému zapojených 450 žiakov, v druhom roku 1200 žiakov a v treťom zhruba 2100 žiakov. Priemerný ročný prírastok počas prvých troch rokov predstavoval 1200 žiakov.skonštatovala ministerka. Zmeny podľa jej slov spočívali predovšetkým v odstránení byrokratických bariér pre zamestnávateľov pri vstupovaní do systému, v zavedení priamych platieb, ktoré stimulujú zamestnávateľov, ale aj vo zvýšení spolupráce medzi zamestnávateľmi pri poskytovaní praktickej výchovy a vzdelávania. Pre študentov sme zvýšili atraktívnosť duálneho vzdelávania tým, že sme zvýšili možnosti ich ohodnotenia v rámci duálnej praxe,“ uviedla konkrétne opatrenia Lubyová.Zavedenie zmien vyústilo do toho, že v tomto školskom roku sa do systému duálneho vzdelávania prihlásilo už 2750 žiakov, čo je oproti predošlému školskému roku 130-percentný nárast a oproti ročnému priemeru za trojročné obdobie realizácie projektu až 220-percentný nárast.potvrdila ministerka školstva.potvrdila Lubyová. Učebné miesta ponúka v súčasnosti na Slovensku 725 prevádzok a zamestnávateľov, do systému duálneho vzdelávania je zapojených 176 odborných škôl.