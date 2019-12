Lubyová: Rezort sa snaží učiteľom pri preukázaní bezúhonnosti pomôcť

Martina Lubyová, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. decembra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR sa snaží pedagógom pri preukázaní bezúhonnosti čo najviac pomôcť. V rozhovore pre TASR to uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (SNS).Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci sú povinní na účel vydania odpisu registra trestov poskytnúť okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na jeho vyžiadanie do 31. decembra. V opačnom prípade sa od 1. januára 2020 nebudú považovať za bezúhonných. Rezort školstva vyvinul aplikáciu, ktorá umožňuje žiadať o odpis elektronicky. Aplikáciu už úspešne využili desiatky tisíc učiteľov.Od požiadavky dokazovania bezúhonnosti učiteľov v zákone rezort školstva pôvodne upustil. Do legislatívy ho doplnili poslanci po medializovanom prípade zneužívania žiaka učiteľom.priblížila Lubyová.Ministerka poznamenala, že hoci sa v tejto línii rezort školstva nikde nenachádza, podujal sa na to, aby uľahčil pozíciu nielen učiteľom, ale aj ostatným inštitúciám vytvorením digitálneho riešenia.poznamenala Lubyová s tým, že rezort školstva chcel odbremeniť aj učiteľov, aby nemuseli všetci chodiť osobne na okresné úrady.Lubyová ubezpečila, že osobné údaje učiteľov nebudú zneužité.vysvetlila. Dodala, že na úrovni krajov sa touto agendou budú zaoberať pracovníci okresných úradov v sídle kraja, ktorí budú špeciálne vyškolení, viazaní mlčanlivosťou a nebudú poskytovať informácie, ktoré sú nad rámec toho, čo je potrebné. Riaditelia škôl alebo zamestnávatelia budú vedieť len to, či človek spĺňa alebo nespĺňa podmienku bezúhonnosti.