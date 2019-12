Hospodárenie Žiaru nad Hronom v roku 2019 hodnotí primátor ako úspešné

Ilustračná foto. Foto: TASR/AP Ilustračná foto. Foto: TASR/AP

Žiar nad Hronom 31. decembra (TASR) - Hospodárenie mesta Žiar nad Hronom v roku 2019 hodnotí jeho primátor Peter Antal pozitívne. "Tento rok môžeme hodnotiť ako úspešný aj čo sa týka financií, aj čo sa týka investícií, ktoré sme robili," skonštatoval Antal.Zo zrealizovaných investícií vyzdvihol najmä dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna. "Ide o najväčšiu investíciu za môjho pôsobenia, čo sa týka verejnoprospešných budov. Zimný štadión už naplno funguje a je najnavštevovanejším športoviskom v meste," podotkol.Nespokojnosť vyjadril s meškajúcou rekonštrukciou mestskej plavárne. Na druhej strane však priznal, že za časovým posunom je najmä opatrnosť mesta. "Chceme, aby sme to, čo zrealizujeme, aj dokázali vyfinancovať," uviedol Antal s tým, že rozpočtované náklady na obnovu objektu sú vysoké a preto musí mesto hľadať spôsoby, ako dokáže túto investíciu zvládnuť.S prácami na jej obnove by sa podľa Antala malo začať v januári, rekonštrukciu by chceli v budúcom roku aj ukončiť. Na financovanie tohto projektu chcelo mesto pôvodne využiť úver, samospráva však nakoniec rozhodla, že naň použije vlastné zdroje.Pripomenul tiež, že mesto pokročilo v rekonštrukcii bývalej školy, ktorá je súčasťou areálu biskupského kaštieľa. Po jej prestavbe by tu mal vzniknúť domov seniorov s kapacitou 40 lôžok. Pokračovať chcú aj v obnove samotného kaštieľa.Ten mesto kúpilo ešte v roku 2018 a na tento účel si zobralo úver, čím úverová zaťaženosť mesta vzrástla. "Bola to investícia, ktorá nebola plánovaná. Toto rozhodnutie však podporili aj poslanci mesta. Považovali sme za veľmi dôležité zachrániť túto najvzácnejšiu pamiatku, ktorú v našom meste máme a vidím, že to bolo dobré rozhodnutie," zhodnotil.Zároveň dodal, že toto rozhodnutie neovplyvnilo schopnosť mesta splácať svoje dlhy. Vysvetlil, že dlh mesta je síce na úrovni 31 percent, čo je nad priemerom Slovenska, no dlhová služba, ktorá je dôležitým ukazovateľom, ako dokáže mesto dlh splácať, je pod priemerom Slovenska. "To znamená, že dokážeme úplne bez problémov takéto dlhy splácať a nijakým spôsobom to neohrozí ani do budúcna fungovanie mesta," dodal Antal. Aj tento rok dokáže mesto podľa jeho slov vygenerovať prebytok bežného rozpočtu, ktorý bude použitý na ďalšie investície.