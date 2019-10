Lubyová: SR do konca roka uhradí zvyšok poplatku za členstvo v CERN-e

Martina Lubyová, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. októbra (TASR) – Slovensko do konca roka uhradí zvyšok poplatku za členstvo v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN), vo štvrtok to potvrdila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS). V tomto roku je členský poplatok v CERN-e šesť miliónov eur. Lubyová potvrdila, že Slovensko zatiaľ zaplatilo tri milióny eur a ďalšie tri milióny sú rozpočtované tak, že by sa mali uhradiť do konca roka.Slovenská akadémia vied (SAV) spolu s najväčšími univerzitami v stredu (23. 3.) upozornila na to, že štát si neplní svoje záväzky, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako napríklad záväzky voči CERN-u.uvádza sa v spoločnom vyhlásení SAV a univerzít.poznamenala Lubyová. Zároveň podotkla, že náklady na členstvo v týchto medzinárodných organizáciách rastú rýchlejšie ako to, čo dáva rezortu školstva ministerstvo financií na pokrytie takýchto výdavkov.poznamenala šéfka rezortu školstva.dodala Lubyová. Zároveň potvrdila, že poplatok za členstvo v Európskej vesmírnej agentúre je už tento rok uhradený.uzavrela Lubyová.