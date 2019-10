Zmena času a „dušičkové“ posilnenie vlakov ZSSK

Zmena letného času na zimný sa dotkne dvoch nočných rýchlikov



ZSSK pred Sviatkom všetkých svätých a po ňom výrazne posilní dopravu po celom Slovensku





R 614 Zemplín (Humenné 21:54 – Bratislava-Nové Mesto 06:51);



R 615 Zemplín (Bratislava-Nové Mesto 22:16 – Humenné 06:33).





Vlak R 11609 (Bratislava hl. st. 13:49 – Košice 19:46) pôjde v utorok 29. októbra 2019.



Vlak R 11610 (Košice 14:14 – Bratislava hl. st. 20:16) pôjde v nedeľu 3. novembra 2019.





internetový obchod https://ikvc.slovakrail.sk/esales/search



mobilná aplikácia Ideme vlakom https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.zssk.mobapp.android, https://apps.apple.com/sk/app/ideme-vlakom/id1465574367?l=sk





lístok do mobilu pre bezplatných cestujúcich http://www.slovakrail.sk/sk/sluzby/doplnkove-sluzby/telefonicka-rezervacia-miesta-pre-bezplatnych-cestujucich.html



SMS lístok http://www.slovakrail.sk/sk/ceny-zlavy-sr/listok-sms.html



Cestovný poriadok mimoriadnych rýchlikov:











R 11609



(utorok 29. 10. 2019)

stanica





R 11610



(nedeľa 3. 11. 2019)





Príchod

Odchod

Príchod

Odchod







13:49

Bratislava hl. st.

20:16







13:54

13:55

Bratislava-Vinohrady

20:09

20:10





14:20

14:23

Trnava

19:40

19:42





14:33

14:35

Leopoldov

19:24

19:26





14:45

14:47

Piešťany

19:11

19:13





14:59

15:02

Nové Mesto nad Váhom

18:58

19:00





15:17

15:19

Trenčín

18:42

18:44





15:24

15:26

Trenčianska Teplá

18:34

18:36





15:41

15:44

Púchov

18:13

18:17





16:05

16:06

Považská Bystrica

17:56

17:57





16:29

16:33

Žilina

17:31

17:34





16:49

16:51

Vrútky

17:11

17:13





17:03

17:04

Kraľovany

16:57

16:59





17:18

17:20

Ružomberok

16:41

16:43





17:37

17:39

Liptovský Mikuláš

16:23

16:25





18:04

18:06

Štrba

15:54

15:56





18:19

18:21

Poprad-Tatry

15:30

15:33





18:40

18:42

Spišská Nová Ves

15:10

15:12





19:10

19:12

Margecany

14:42

14:44





19:29

19:31

Kysak

14:26

14:28





19:46



Košice



14:14







Poznámka: Vlak R 11609 bude radený z miestenkových vozňov 2. triedy, ktoré budú radené za rušňom v poradí vozeň číslo 10 až 1. Vlak R 11610 bude radený z miestenkových vozňov 2. triedy, ktoré budú radené za rušňom v poradí vozeň číslo 1 až 10.

Prehľad posilových vlakov, ktoré sú zverejnené v Cestovnom poriadku 2018/2019:



R 15711 Šarišan (Bratislava hl. st. 15:13 – Humenné 22:50)



R 15713 Chopok (Bratislava hl. st. 17:13 – Košice 22:57)



RR 15715 Javorina (Bratislava hl. st. 19:13 – Žilina 21:49)





SC 243 Pendolino Košičan (Praha hl. n. 15:41 – Košice 23:05)



REX 15915 Poloniny (Košice 23:13 – Humenné 00:45)





SC 242 Pendolino Košičan (Košice 06:58 – Praha hl. n. 14:19)





R 17610 Chopok (Košice 13:45 – Bratislava hl. st. 19:34)



R 17612 Šarišan (Humenné 14:06 – Bratislava hl. st. 21:04)



RR 17716 Vršatec (Žilina 16:20 – Bratislava hl. st. 19:13)



RR 17715 Javorina (Bratislava hl. st. 19:13 – Žilina 21:40)



RR 17718 Hričov (Žilina 18:03 – Bratislava hl. st. 20:56)



RR 17720 Bezovec (Žilina 20:20 – Bratislava hl. st. 22:47)



REX 17728 Tribeč (Prievidza 18:34 – Bratislava hl. st. 21:29)



RR 17764 Cassovia (Košice 18:07 – Bratislava hl. st. 00:10)



RR 17840 Žitava (Banská Bystrica 15:12 – Bratislava hl. st. 19:01)



RR 17842 Skalka (Banská Bystrica 17:12 – Bratislava hl. st. 21:01)



R 17935 Novohrad (Zvolen os. st. 17:13 – Košice 20:37)



REX 17910 Ondava (Humenné 13:19 – Košice 14:50)



Obsadenosť vybraných vlakov počas sviatočného obdobia (údaje aktuálne k 24. 10. 2019, uvádzame obsadenosť na 50 a viac %):







Vlak





Východová stanica, odchod –



Cieľová stanica, príchod

Obsadenosť





R 603 PSS LIŠIAK

Bratislava hl. st. 08:13 – Košice 13:53

78 %





R 605 Dargov

Bratislava hl. st. 10:13 – Košice 15:53

53 %





IC 523

Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48

64 %





IC 45

Wien Hbf 14:42 – Košice 20:42

57 %













Vlak





Východová stanica, odchod –



Cieľová stanica, príchod

Obsadenosť





R 603 PSS LIŠIAK

Bratislava hl. st. 08:13 – Košice 13:53

60 %





IC 45

Wien Hbf 14:42 – Košice 20:42

86 %





IC 525

Bratislava hl. st. 18:01 – Košice 22:48

60 %













Vlak





Východová stanica, odchod –



Cieľová stanica, príchod

Obsadenosť





R 603 PSS LIŠIAK

Bratislava hl. st. 08:13 – Košice 13:53

54 %













Vlak





Východová stanica, odchod –



Cieľová stanica, príchod

Obsadenosť





R 604 Dargov

Košice 08:07 – Bratislava 13:47

56 %





R 606 Liptov

Košice 10:07 – Bratislava 15:47

83 %





IC 522

Košice 11:18 – Bratislava hl. st. 16:02

90 %





R 608 Spišan

Košice 12:07 – Bratislava 17:47

53 %





R 17612 Šarišan

Humenné 14:06 – Bratislava hl. st. 21:04

65 %





IC 524

Košice 17:12 – Bratislava hl. st. 22:00

60 %







24.10.2019 (Webnoviny.sk) -Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) bude v súvislosti s prechodom letného času na zimný a počas tzv. dušičkového obdobia vypravovať vlaky nasledovne.V nedeľu 27. októbra príde v skorých ranných hodinách k zmene letného času, keď sa hodiny o 03:00 letného času posunú na 02:00 zimného času (stredoeurópsky čas). Táto skutočnosť ovplyvní na Slovensku jazdu dvoch nočných diaľkových vlakov ZSSK. Pôjde o spoje:Oba rýchliky zostanú stáť vo vybraných železničných staniciach (R 614 Zemplín à Ružomberok, R 615 Zemplín à Kraľovany) a v ceste budú pokračovať po hodine.Na tratiach susedných železníc budú podobne ovplyvnené jazdy nočných vlakov. Vlaky, ktoré vchádzajú na Slovensko po 03:00, už pôjdu podľa stredoeurópskeho času.Z dôvodu očakávaného zvýšeného záujmu cestujúcich pri príležitosti Sviatku všetkých svätých (1. november) a Pamiatky zosnulých (2. november) národný dopravca aj tento rok posilní spoje. Okrem 2 mimoriadnych rýchlikov vypraví celkom 18 posilových vlakov, ktoré sú už zapracované v platnom cestovnom poriadku. Od utorka 29. októbra do nedele 3. novembra budú môcť teda cestujúci okrem iného využiť aj 20 posilových vlakov – 2 vlaky SuperCity, 7 rýchlikov, 8 regionálnych rýchlikov a 3 regionálne expresy.Mimoriadne rýchliky, do ktorých je možné zakúpiť si miestenky, budú vypravené na trase Bratislava hl. st. – Košice:ZSSK odporúča zabezpečiť si vopred cestovný lístok a miestenku, pričom cestujúci sa môžu vyhnúť čakaniam v radoch pri pokladniciach vďaka alternatívnym predajným kanálom ZSSK:Zároveň budú v súlade s technickými možnosťami jednotlivých vlakov posilnené aj niektoré pravidelné vlaky kategórií IC, Ex, R, RR, REX a Os, pri ktorých je predpoklad vyššieho záujmu cestujúcej verejnosti.Inzercia