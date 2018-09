Lubyová: Stimulom pre firmy v duálnom vzdelávaní sú priame platby

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 2. septembra (TASR) - Dôležitým stimulom najmä pre malé a stredné firmy je zavedenie priamych platieb pre firmy, ktoré poskytujú praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (SDV). Malé a stredné podniky budú môcť pri otváraní učebných miest získať príspevok 1000 eur na každého žiaka. Uviedla to v rozhovore pre TASR ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS). Doterajšie daňové benefity pre zamestnávateľov zapojených do SDV zostávajú v pôvodnej výške.Nárok na príspevok má malý podnik alebo stredný podnik v sume 1000 eur. Zamestnávateľ, ktorý počas školského roka poskytol žiakovi praktické vyučovanie v rozsahu nad 400 hodín, má nárok na 700 eur.priblížila Lubyová s tým, že podniky majú teraz oveľa väčšiu motiváciu zapojiť sa do SDV. Podľa nej ide aj o inkluzívne opatrenie.dodala šéfka rezortu školstva.Jednou zo zmien, ktorá vyústila z novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorá vstúpila do platnosti 1. septembra, je to, že vstup firiem do duálu uľahčí zjednodušenie uznávania kvalifikácie na poskytovanie praktickej výučbyuviedol pre TASR Tomáš Kurtanský zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.U zamestnávateľa v SDV vzniká popri pozícii inštruktor aj nová pozícia s názvom hlavný inštruktor, ktorý bude koordinovať prípravu skupiny žiakov v rovnakom odbore u viacerých zamestnávateľovpoznamenal Kurtanský.Zníži sa aj celková byrokracia spojená so vstupom firiem a škôl do SDV. Po novom sa v overovaní spôsobilosti zamestnávateľa pre SDV ruší termín na predkladanie žiadosti o overenie spôsobilosti do 30. septembra. Zamestnávateľ teda môže predkladať žiadosť počas celého roka v ľubovoľnom termíne.uzavrela Lubyová.