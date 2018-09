Bratislavský kraj má pri prijímaní na osemročné gymnáziá výnimku

Ilustračná snímka Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 2. septembra (TASR) – Počet žiakov prvého ročníka osemročných gymnázií by od školského roka 2019/2020 nemal prekročiť hranicu piatich percent z celkového počtu študentov z daného populačného ročníka v príslušnom školskom roku v rámci celej republiky. V školskom roku 2018/2019 platí ešte výnimka pre Bratislavský kraj, ktorý v tomto školskom roku môže prijať desať percent žiakov. Novinku, ktorá vstúpi do platnosti od septembra 2019, priblížila v rozhovore pre TASR ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).uviedla ministerka školstva. Pôvodne zákon ustanovil trojročný odklad, aby sa gymnáziá dokázali na túto zmenu prispôsobiť. Za toto obdobie prešli podľa Lubyovej zmenou všetky kraje, ktoré sa dokázali prispôsobiť, problém bol len v Bratislavskom kraji.Zásadná zmena pri určovaní počtov žiakov prijatých na osemročné gymnáziá je v tom, že sa kvóty nebudú deliť na osem samosprávnych krajov, ale bude sa to optimalizovať na báze celej republiky.vysvetlila Lubyová s tým, že rezort školstva pristúpil k tomu, aby sa striktne dodržiavala kvóta päť percent. "ozrejmila ministerka.Ministerstvo školstva na základe kritérií určí pre jednotlivé kraje počty žiakov a tie si už samy rozdelia tieto počty pre jednotlivé gymnáziá vo svojej pôsobnosti.dodala Lubyová.