Lubyová: Učiteľov čakajú pozitívne zmeny, budú aj v duálnom vzdelávaní

V pondelok 3. septembra 2018 navštívila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová Základnú školu na Tribečskej ulici v Topoľčanoch.

Topoľčany 3. septembra (TASR) – Vyššie platy, lepšie podmienky na prácu a zatraktívnenie učiteľskej profesie prisľúbila ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) učiteľom pri otvorení nového školského roka v Topoľčanoch. Stretla sa tam so žiakmi a pedagógmi na Základnej škole (ZŠ) Tribečská a na strednej odbornej škole (SOŠ) drevárskej.povedala Lubyová vo svojom príhovore.Podľa jej slov čakajú žiakov i pedagógov v novom školskom roku mnohé zmeny, ktoré sa budú týkať odmeňovania i spôsobu práce učiteľov. Okrem zvyšovania platov pre súčasných i začínajúcich pedagógov pracuje ministerstvo školstva aj na zákone o pedagogických odborných zamestnancoch. Ten by mal zvýšiť atraktivitu učiteľskej profesie a zlepšiť podmienky pre učiteľov a riaditeľov škôl.zdôraznila Lubyová.Ministerka v Topoľčanoch navštívila aj SOŠ drevársku, ktorá začala s duálnym vzdelávaním medzi prvými strednými školami na Slovensku.uviedla Lubyová.Zmeny v duálnom vzdelávaní sa dotknú aj žiakov, ktorí nebudú musieť uzatvárať učebné zmluvy do 31. augusta, ale až do 15. septembra pri nástupe do prvého ročníka. V prípade, že budú v duálnom vzdelávaní voľné miesta, môžu sa doň zapojiť až do 31. januára. Študenti si navyše podľa nových pravidiel budú môcť v rámci duálneho vzdelávania zarobiť viac ako doposiaľ.dodala Lubyová.