Prieskum: V Európe rastie záujem o nákup tovaru z čínskych e-shopov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. septembra (TASR) - Lepšie ceny alebo produkty, ktoré sú nedostupné na domácom trhu. To sú dôvody, pre ktoré sa ľudia rozhodnú nakúpiť zo zahraničného elektronického obchodu. Slováci napríklad uprednostňujú nákupy v českých e-schopoch, celkovo však rastie podiel dopravených zásielok z čínskych internetových obchodoch.Vyplýva to z prieskumu E-schopper barometer, ktorý uskutočnila kuriérska spoločnosť DPD na vzorke 24.871 respondentov z 21 európskych krajín a Ruska starších ako 18 rokov. Prebehol od 1. júna do 3. júla 2017.Podľa prieskumu 67 % Európanov už nakúpilo zo zahraničnej európskej stránky. Tretinu nákupov zrealizovali vo Veľkej Británii. Medzi produkty, ktoré zákazníci takto kupujú, patrí najmä móda, elektronika či kozmetika. Najmenej pritom nakupujú v zahraničí Nemci, Briti a Poliaci.Už dlhodobo je na vzostupe predovšetkým doručovanie tovaru z Číny, hlavne pre nižšie ceny produktov. Nákupom z tejto krajiny kraľujú Španieli, Holanďania a Poliaci. V prípadoch, že spotrebiteľ hľadá konkrétnu značku nedostupnú v Európe, smeruje jeho nákup predovšetkým do USA.Niektoré krajiny však stále uprednostňujú nákup u svojich susedov. Rakúski zákazníci napríklad nakupujú v Nemecku, Belgičania vo Francúzsku a Slováci z českých stránok. Jedným z dôvodov je aj to, že rozumejú jazyku danej krajiny a vedia sa tak orientovať v ponuke e-shopov.V cezhraničných nákupoch dominujú podľa prieskumu najmä Lotyši a Portugalci. Aj Chorváti uprednostňujú medzinárodné stránky, je z nich takmer tretina ich online nákupov. Výraznejší rast v počte medzinárodných nákupov vidno v pobaltských krajinách, ale aj v Belgicku, Rakúsku či Maďarsku.Medzinárodné nákupy však stále svoj potenciál nevyčerpali. Podľa prieskumu budú noví nakupujúci pribúdať predovšetkým v Litve, Rusku či v Chorvátsku. Objem cezhraničných nákupov má rásť aj v Rumunsku a Poľsku.Medzi bariéry, ktoré online zákazníci vnímajú, patria napríklad dlhý či komplikovaný proces vrátenia tovaru, alebo sklamanie z doručeného tovaru. Takmer 12 % Európanov uvažuje o tom, že prestane nakupovať v zahraničí.