Lubyová: Zvyšovanie platov pedagógov kopíruje rast priemernej mzdy

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (SNS).

Bratislava 4. októbra (TASR) – Platy pedagogických a odborných zamestnancov rástli od roku 2012 rýchlejšie ako mzdy v národnom hospodárstve. V reakcii na Slovenskú komoru učiteľov (SKU), ktorá tvrdí, žeto uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).Reálny rast platov pedagógov, očistený o infláciu, v rokoch 2012 – 2020 očakáva rezort školstva na úrovni 62 percent, pričom reálny rast miezd v národnom hospodárstve by mal byť podľa Lubyovej na úrovni 28 percent. Ministerstvo školstva podľa jej slov očakáva, že tento trend bude pokračovať až do konca súčasného volebného obdobia.Ministerstvo školstva sa domnieva, že v rokoch 2012 – 2020 narastie priemerný plat pedagógov o 82 percent (625 eur), zatiaľ čo v národnom hospodárstve by mal byť rast priemerných miezd na úrovni 45 percent (353 eur). Z analýzy, ktorú pre rezort školstva vypracoval Inštitút vzdelávacej politiky ďalej vyplýva, že nárast priemerného platu pedagógov bol nižší ako nárast priemernej mzdy v národnom hospodárstve len v roku 2018.SKU v Správe o spoločenskom a ekonomickom postavení pedagógov v regionálnom školstve konštatuje, že doterajšie zvyšovanie platov pedagógov nezvýšilo atraktivitu učiteľského povolania, keďže dostatočne nereflektuje situáciu na trhu práce a neodráža rast životných nákladov a spotrebiteľských cien v uplynulom období. Poukázali na to, že po septembrovom zvýšení taríf začínajúcich učiteľov v regionálnom školstve o 9,5 percenta je ich nástupný plat 831 eur v hrubom, no pracovníkov prevádzky obchodu na pozícii predavač - pokladník je napríklad 930 alebo 963 eur.tvrdí SKU. Podľa komory to, že nejde o. Komora učiteľov konštatuje, že ani v tomto roku, keď sa tarifa pedagógov zvýšila o desať percent, sa zrejme mzda výraznejšie nevzdiali od priemeru v národnom hospodárstve, keďže ten zaznamenal najvyšší medziročný rast priemernej mzdy za 11 rokov.Rezort školstva tvrdí, že zvyšovanie platov pedagógov podľa funkčných období jednotlivých vlád nie je presné, keďže nezohľadňuje zvyšovanie platov počas celých funkčných období. Podľa ministerstva napríklad v prípade aktuálneho funkčného obdobia neberie SKU do úvahy zvyšovanie platov v rokoch 2019 a 2020.