Ružinov chce proti nelegálnym bilbordom bojovať aj výsadbou stromov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. októbra (TASR) – Bratislavský Ružinov chce proti nelegálnym bilbordom bojovať aj výsadbou zelene. Týka sa to predovšetkým pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve alebo správe mestskej časti. Samospráva by taktiež rada vyriešila aj dlhodobý problém s nelegálnymi bilbordmi na Bajkalskej ulici či v okolí Zlatých pieskoch, ktorý sa ťahá zhruba sedem rokov.uviedol pre TASR ružinovský miestny poslanec Kamil Bodnár.Poukazuje na to, že s takýmito nelegálnymi stavbami majú problém v mestskej časti viacerí vlastníci pozemkov. V mnohých prípadoch však nie je ľahké bilbord odstrániť bez toho, aby spoločnosť dotyčného nezažalovala za odcudzenie, prípadne poškodenie majetku.Preto mestská časť navrhuje sadiť zeleň na miesta, kde sa nelegálne bilbordy nachádzajú, alebo by sa mohli nelegálne v budúcnosti umiestniť. Na otázku, či sa samospráva neobáva toho, že by niekto mohol takto vysadený strom poškodiť, odpovedal Bodnár záporne.poznamenal.Ružinovský starosta Martin Chren to považuje za vtipné, ale správne riešenie. Zároveň podotkol, že mestská časť rokuje s Asociáciou vonkajšej reklamy, aby našli systémové spoločné riešenie. Problémom sú totiž takéto stavby na území celého Ružinova, nielen na pozemkoch mestskej časti. Verí, že v priebehu budúceho roka bude vidieťRiešenie však starosta vidí aj v samoregulácii.skonštatoval Chren. Priznal, že hoci sú bilbordy nepopulárna vec, niektoré subjekty z nich majú príjem, napríklad školy alebo rôzne združenia, ak ho umiestnia na svoj pozemok.doplnil.Výsadbu mladých stromov ako reakciu na neférový prístup dvoch reklamných spoločností voči mestu zvolili ako prvé tento rok Malacky. Mesto vysadilo v máji na dvoch miestach mladé hraby.zhodnotila hovorkyňa mesta Ľubica Pilzová.Poznamenala, že bilbordové spoločnosti zareagovali a mesto vyzvali na odstránenie zelene. Zaznamenali tiež snahy spochybňovať originálnu kompetenciu vysádzať zeleň na vlastných parcelách.zdôraznila s tým, že inšpirovanie iných samospráv ich teší. Primátor Malaciek Juraj Říha v tejto súvislosti samosprávam odkazuje, aby vytrvali a nenechali sa odradiť.