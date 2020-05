Lučanský je rozhorčený z chyby elitného tímu, komunikáciou Vadala – Trošková sa budú zaoberať

Obrovský nezanalyzovaný balík dát

Neriešili len súkromné témy

14.5.2020 - Policajný prezident Milan Lučanský je rozhorčený zo situácie, že elitný tím nedal riadne zanalyzovať zaistené telefóny z domovej prehliadky u podnikateľa Antonina Vadalu z roku 2018, ktoré mal k dispozícii.Uvádza sa to v jeho stanovisku na profile Policajného zboru SR na sociálnej sieti v súvislosti s medializovanými informáciami o komunikácii Vadalu a bývalej poradkyne expremiéra Roberta Fica (Smer-SD) Márie Troškovej.„To znamená, že my v roku 2020 nevieme presne povedať, čo všetko je obsahom týchto dát,“ uviedol Lučanský s tým, že Odbor kontroly Prezídia Policajného zboru na jeho pokyn preverí, či došlo k pochybeniu. „Budem sa pýtať, kde a prečo nastala prvotná chyba, ktorá sa ťahala až do teraz,“ vyhlásil Lučanský.Policajný prezident zároveň uviedol, že podľa jeho informácií mala byť komunikácia „Trošková – Vadala“ v obrovskom nezanalyzovanom balíku dát, z ktorých sa momentálne iný vyšetrovateľ zaoberá informáciami, ktoré vyplynuli z komunikácie medzi Vadalom a údajným agentom. Tento vyšetrovateľ momentálne komunikuje s Talianskom, kde už bol Vadala odsúdený a spracováva informácie.„Súčasný vyšetrovateľ tu zjavne nevyhodnotil dostatočne situáciu a nevypýtal si výpomoc na spracovanie dát, a preto ho personálne podporíme a postupne sa dostaneme k celej komunikácii ‚Trošková-Vadala‘, ktorou sa budeme ďalej zaoberať,“ dodal Lučanský.Denník Sme v utorok 12. mája informoval, že správy, ktoré zachytili slovenskí policajti v telefóne Antonina Vadalu pri vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ukazujú, že s ním Mária Trošková ako hlavná štátna radkyňa neriešila len súkromné témy. Od 1. marca 2015 začala Trošková pracovať pre Fica na Úrade vlády SR. Po Kuciakovej vražde na úrade vlády skončila.Podnikateľ Antonino Vadala, ktorého na Slovensku po vražde novinára Jána Kuciaka zadržala polícia, bol v Taliansku v októbri minulého roku za obchod s drogami odsúdený na deväť rokov a štyri mesiace väzenia.Vadala bol podľa talianskych médií súčasťou skupiny, ktorá do Talianska dovážala z Južnej Ameriky kokaín. Spolu s Vadalom bolo v prípade odsúdených 16 ľudí, pričom najvyšší trest predstavoval 23 rokov.