Lučanský má podľa Sakovej opäť šoféra, Mikulec exministerku skritizoval

6.7.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra podľa jeho bývalej šéfky Denisy Sakovej vrátilo prezidentovi Policajného zboru SR Milanovi Lučanskému služobného šoféra. Napísala to ešte v piatok na sociálnej sieti. Ministerstvo vnútra v reakcii pre agentúru SITA Informáciu nepotvrdilo ani nevyvrátilo, aktuálny šéf rezortu Roman Mikulec (OĽaNO) však svoju predchodkyňu skritizoval.„Minister vnútra SR sa mohol vyhnúť všetkému mediálnemu cirkusu, keby hneď na začiatku zvážil svoje nesprávne rozhodnutie o odobratí šoféra policajnému prezidentovi. Po dvoch mesiacoch vysvetľovania ako to nebola jeho vina, konečne uznal, že naozaj tu sú dôvody na to aby najvyšší policajní funkcionári mali k dispozícii šoféra 24/7, pretože od nich takú pracovnú dobu aj vyžaduje,” napísala exministerka Saková.Podľa ministra Mikulca by sa však Saková mala zamyslieť, či bolo počas jej vedenia rezortu všetko v poriadku, keďže terajšie vedenie musí vykonávať zmeny, ktoré dávajú chodu rezortu jasné pravidlá.„Sama za seba hovorí aj dôveryhodnosť polície, ktorá je spomedzi štátov Európskej únie najhoršia. Exministerku Sakovú a aj funkcionárov Policajného zboru by mal osobný šofér trápiť najmenej, pretože toto je vizitka, ktorú tu po rokoch vládnutia zanechali," vyhlásil Mikulec.Minister vnútra ešte v polovici mája poprel, že by stál za rozhodnutím odobrať šoféra policajnému prezidentovi tak, ako to bolo medializované. „Ja som nezobral ochranku Lučanskému, máte zlú informáciu a aj som to niekoľkokrát komunikoval, že to bolo autonómne rozhodnutie riaditeľa Úradu na ochranu ústavných činiteľov,“ reagoval vtedy minister na otázky novinárov s tým, že on sa s takýmto rozhodnutím len oboznámil.Minulý týždeň Lučanský oznámil, že k 31. augustu končí službu v Policajnom zbore SR. Podľa jeho slov sa mu totiž nepáči politizácia polície a tiež obmedzenie niektorých kompetencií.Na margo súčasného ministra vnútra Mikulca sa vyjadril, že ako človeka si ho váži, Mikulec však „nie celkom rozumie” fungovaniu polície. Minister vnútra na to reagoval s tým, že hoci niektoré názory mali s Lučanským rovnaké, v iných sa rozchádzali. Meno Lučanského nástupcu minister zatiaľ neprezradil.Lučanský zároveň na sociálnej sieti pripustil, že v prípade zhoršenia situácie v súvislosti s koronavírusom môže vo funkcii zostať dlhšie.„Som ochotný, ak budem požiadaný ministrom vnútra a bude pandémia tak neúnosná, že budú problémy, ktoré by mojim odchodom ohrozili to, že by sa to pokazilo, tak predĺžiť moju službu ešte o mesiac až dva, ak to bude potrebné. Nemám s tým žiadny problém a budem si zastávať funkciu tak, ako som si ju zastával aj predtým,” uviedol.