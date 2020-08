Lučanský označil komisiu pre reformu polície za paškvil. Mikulec mu odkázal, že spochybňuje sám seba

Nápady komisie sú nereálne

Lučanský spochybňuje sám seba

20.8.2020 - Odchádzajúci policajný prezident Milan Lučanský nechce, aby si policajti mysleli, že je súčasťou „paškvilu“ v podobe komisie na reorganizáciu polície, ktorá pôsobí na ministerstve vnútra. Vo svojom profile na sociálnej sieti takto reagoval na tvrdenie predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO), že Lučanský sa zúčastňuje na činnosti tejto skupiny.„Tento týždeň som sa komisie zo zvedavosti zúčastnil, pretože o jej výsledkoch sú chýry. Vedie ju Jaroslav Spišiak, ktorý sa pasuje za moderátora. Sú tam prizvaní zástupcovia ministerstva vnútra a policajného prezídia. Pomiešané osoby s bezpečnostnými previerkami, ale aj bez nich,“ napísal Lučanský.Na zasadnutiach komisie sa podľa Lučanského diskutuje o rozložení síl a prostriedkov tak, aby došlo k ušetreniu peňazí štátu a zvýšeniu dôveryhodnosti polície.„Z môjho pohľadu človeka, ktorý má 30 rokov skúseností, musím povedať, že mám obavy o budúcnosť polície. Reorganizácia sa mala týkať hlavne zjednodušenia a zrýchlenia trestného konania, elektronizácie a zjednodušenia práce policajtom. Ale to by museli mať niektorí ľudia priestor, a nie byť len kulisou moderátora, ktorý si celú komisiu moderuje na svoj obraz a potreby, ako zvýšiť výšku výsluhových dôchodkov niektorým svojim budúcim navrátilcom, ktorí už dávno stratili reálny pohľad na Policajný zbor (PZ),“ povedal.Lučanský doplnil, že nechce robiť paniku, nápady členov komisie sú však podľa neho nielen vzdialené od reality, ale pretaviť ich do bežného života bude bezpečnostným rizikom pre Slovensko. "Zatiaľ ich nebudem konkretizovať, ale určite budem ich oponentom," dodal Lučanský.Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v tejto súvislosti uviedol, že ho Lučanského postoj mrzí. „V jeho vnímaní by zrejme ocenenie pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá reformou Policajného zboru, znamenalo, že verejne priznáva nevyhnutné a zásadné zmeny, ktoré Policajný zbor potrebuje ako soľ! Ak by mu však skutočne záležalo na svojich podriadených, nezúčastnil by sa na jednom zo stretnutí len ‚zo zvedavosti‘, ako uviedol, ale bol by aktívnym členom komisie. Svoje podnety by potom mohol férovo komunikovať medzi odborníkmi a nie na sociálnych sieťach, kde to pripomína skôr vyplakávanie,“ zdôraznil Mikulec.Ak podľa ministra policajný prezident nazve „paškvilom“ skupinu tvorenú aj najvyššími funkcionármi PZ, ktorí sú súčasťou jeho vedenia, spochybňuje tým nielen ich, ale najmä seba.„Myslím si, že je to dostatočná vizitka pána Lučanského ako prezidenta PZ, aj ako človeka. Hoci sa na stretnutiach nezúčastňoval, dovolí si hodnotiť návrhy a nápady, ktoré tam zazneli, opäť však nie konštruktívne, za rokovacím stolom, ale schovaný za klávesnicou,“ dodal Mikulec.Lučanský má vo funkcii šéfa polície skončiť k 31. augustu. Meno jeho nástupcu minister vnútra zatiaľ neprezradil. V polovici júla však povedal, že na ministerstve vnútra v súčasnosti „veľmi aktívne“ pracuje skupina, ktorá sa zaoberá víziou fungovania polície do roku 2024 a tiež problematikou obsadenia funkcie šéfa polície. Dodal, že v skupine sú zastúpené všetky zložky polície vrátane odborov