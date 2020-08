Nezamestnanosť na Slovensku opäť vzrástla, ale vidieť už pozitívne signály

Nárast voľných pracovných miest

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.8.2020 (Webnoviny.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v júli 7,65 %. V porovnaní s júnom vzrástla o 0,25 percentuálneho bodu (p. b). a medziročne o 2,68 p. b.Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v uplynulom mesiaci dosiahol 209 786 osôb, medzimesačne vzrástol o 6 200 osôb, resp. o 3,05 p. b. Informovalo o tom vo štvrtok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) s tým, že miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v júli na úrovni 8,44 %.V medzimesačnom porovnaní vzrástla o 0,24 p. b., medziročne o 2,37 p. b. Úrady práce evidovali celkovo 231 504 ľudí bez práce, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 5 996 osôb viac.Počet ľudí, ktorí si našli prácu, rastie tretí mesiac. V júli sa na trhu práce uplatnilo 15 030 evidovaných nezamestnaných, čo je viac oproti júnu o 1 044 osôb, ale aj medziročne v porovnaní s vlaňajším júlom, keď si prácu našlo 11 394 nezamestnaných.V minulom mesiaci z evidencie vyradili celkovo 18 391 uchádzačov o zamestnanie, z nich si spomínaných vyše 15-tisíc našlo prácu. Pre nespoluprácu odišlo 288 ľudí, ďalších 3 073 osôb vyradili z ostatných dôvodov."Aj tento mesiac evidujeme nárast voľných pracovných miest. Ku koncu júla úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali 69 547 voľných pracovných miest, čo je medzimesačný nárast o 1 502 miest. Najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 21 252 (podiel 30,56 %), najmenej v Košickom kraji 4 000 (podiel 5,75 %)," uviedlo ÚPSVR."V číslach nezamestnanosti v júli sa v súlade s očakávaniami miešali dva protichodné efekty - vyšší dopyt po nových zamestnancoch po uvoľnení prísnych protipandemických opatrení a súčasne rastúci prílev nových nezamestnaných do evidencie úradov v dôsledku doznievania následkov prvej fázy krízy vyvolanej pandémiou, ktorý navyše podporila aj oneskorená registrácia absolventov vysokých škôl," zareagoval analytik UniCredit Bank Predpokladá, že za vyššími číslami novozamestnaných uchádzačov o práce by mohlo byť aj opätovné prijímanie zamestnancov, ktorí stratili prácu v úvode pandémie.Pozitívnym signálom je podľa ústredia práce skutočnosť, že od mája 2020 klesá počet zamestnávateľov, ktorí nahlásili hromadné prepúšťanie, rovnako ako aj počet ohrozených zamestnancov. V mesiacoch jún a júl tohto roka plánovali firmy v rámci hromadného prepúšťania zrušiť 695 pracovných miest."Napriek pandémii sú tieto počty priaznivejšie ako v rovnakom období minulého roka, keď firmy plánovali zrušiť 866 miest. Od začiatku roka je nahlásených 6 878 ohrozených pracovných miest, z ktorých doteraz zamestnávatelia zrušili 1 268," podotklo ústredie práce.K stabilizácii pracovného trhu podľa Inštitútu sociálnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR prispieva okrem iného aj "Prvá pomoc", vďaka ktorej štát podporil udržanie približne štvrtiny pracovných miest na Slovensku."Významnú úlohu zohralo aj spomalenie šírenia koronavírusu, čo umožnilo ekonomike rýchlejší návrat do takmer normálneho režimu. Ďalším faktorom je oživenie exportu, keď celkový vývoz v júni medzimesačne vzrástol o takmer 40 % a dosiahol tak 98,8 % hodnoty exportu z júna minulého roka," dodalo ÚPSVR.Nezamestnanosť by podľa analytika Koršňáka mala pozvoľna narastať aj v nasledujúcich mesiacoch, na konci roka by sa mohla pohybovať na úrovni 9 - 10 %.V auguste by sa síce dynamika jej rastu mohla výraznejšie spomaliť, už na jeseň však nie je možné vylúčiť druhú vlnu prepúšťania, ktorú by mala zvýrazniť registrácia absolventov stredných škôl, ktorí nepokračujú v ďalšom štúdiu.Ako poznamenal, intenzita druhej (jesennej) vlny nárastu nezamestnanosti bude vo veľkej miere závisieť aj od ďalšieho priebehu pandémie."Napriek tomu, že v scenári recesie typu V očakávame, že ekonomika by sa mohla dostať na úrovne spred COVID-krízy niekedy v úvode roku 2022, miera nezamestnanosti sa na úrovne z konca roku 2019 pravdepodobne nedostane skôr ako v horizonte štyroch-piatich rokov," dodal Koršňák.