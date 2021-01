Lučanský sa s Černákom vo väzení nestretol, šírená informácia je konšpirácia a výslovná lož

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.1.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia upozorňuje na šírenie hoaxu o stretnutí exprezidenta policajného zboru Milana Lučanského a na doživotie odsúdeného Mikuláša Černáka , ktoré sa malo udiať v prešovskom väzení.Ako uviedla vo svojom profile Hoaxy a podvody - Polícia SR na sociálnej sieti, Černák nebol do priestorov väznice v Prešove prevezený v čase, keď sa tam nachádzal Lučanský. Hoax o ich stretnutí vyplýva podľa polície z faktu, že sa Lučanský podieľal na odsúdení Černáka, koncom decembra 2020 malo teda ísť z jeho strany o pomstu. Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) v statuse uvádza, že šírená informácia je „konšpirácia a výslovná lož“. „Je pravda, že odsúdená osoba sa zúčastnila v iný deň v mesiaci december 2020 pojednávania v priestoroch Okresného súdu Prešov bez toho, aby bola umiestnená v ústave Prešov. Čo znamená, že v jeden deň bola eskortovaná z ústavu Leopoldov (kde vykonáva svoj trest) priamo na Okresný súd v Prešove a po ukončení pojednávania priamo späť do ‚domovskej‘ väznice,“ vysvetlil ZVJS.Zbor preto vylučuje akýkoľvek kontakt týchto osôb a s tým súvisiace „napadnutie“ či fyzický konflikt. Jeho tvrdenia pozvrdzuje aj to, že úkony súvisiace s organizáciou, zabezpečením a vykonávaním eskorty väznených osôb zodpovedajú prísnym, zákonom určeným podmienkam, ktoré zohľadňujú požiadavky účelu výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody.