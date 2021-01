Richard Sulík hovorí, že na pondelkovom rokovaní vlády došlo k nedorozumeniu, ktoré ho mrzí.

Jeho súhlas s plošným testovaním sa podľa jeho slov týkal len testovania v zasiahnutých okresoch tento víkend, nie testovania na celom území počas ďalších víkendov.

K nedorozumeniu došlo podľa neho tak, že premiér sa pýtal na názor na obe veci hneď po sebe a členovia vlády si jeho súhlas stiahli aj na celoplošné testovanie. Takto to podľa neho vyplynie aj z nahrávky.

Ako povedal novinárom, s testovaním nemá problém, ale krajina by sa mala poučiť z novembra, testovať v najviac zasiahnutých regiónoch a podporiť testovania v mobilných odberných miestach.

Zopakoval, že s masívnym plošným testovaním v podobe, ako prebehlo v novembri, nesúhlasí. Zároveň však dodal, že ak na vláde prejde, možno ho nebudú vetovať a zmieria sa s tým.

SaS by mala mať zajtra tlačovú konferenciu aj k ďalším politickým otázkam. „Mám viac čo povedať verejnosti. Chcel som to spraviť dnes, ale je veľa hodín, tak to spravím zajtra doobeda.“