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29. septembra 2026
Lučanský sa vzdal kandidatúry na žilinského župana, v súboji podporil Igora Chomu
Tagy: JOJ 24 kandidát na predsedu kandidát na župana poslanec Národnej rady SR ŽSK Žilinský samosprávny kraj Župan Župné voľby
Koaličný poslanec oznámil stiahnutie svojej kandidatúry s výzvou odmietnuť vznik nesúrodých politických zoskupení. Kandidát na predsedu
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29.9.2026 (SITA.sk) - Koaličný poslanec oznámil stiahnutie svojej kandidatúry s výzvou odmietnuť vznik nesúrodých politických zoskupení.
Kandidát na predsedu Žilinského samosprávneho kraja Adam Lučanský (SNS) sa vzdal kandidatúry v prospech Igora Chomu (Smer-SD), ktorý má podľa neho najväčšiu šancu stať sa županom. Urobil tak vo vysielaní televízie JOJ 24.
„Ja by som bol rád, keby sa župa rozhýbala so všetkými možnosťami, ktoré má. Pevne verím, že občania vo voľbách nebudú voliť konzervatívno-progresívne zlepence,“ povedal Lučanský, poslanec Národnej rady SR za SNS. Strana jeho krok vníma pozitívne ako politické gesto.
Podľa prieskumu agentúry AKO, ktorý prezentovala JOJ 24, má v Žilinskom kraji najväčšiu šancu na zvolenie terajšia županka Erika Jurinová, ktorá má 48,5 percentnú podporu. Druhému Igorovi Chomovi agentúra namerala 17,3 percent, tretej Anne Belousovovej 14,3 percent. Adam Lučanský v prieskume skončil na piatom mieste so 6,2 percentami.
Na zozname kandidátov na predsedu Žilinského samosprávneho kraja bolo pôvodne osem mien. Okrem Lučanského Anna Belousovová (Republika), Jana Chlustinová (Slovexit), Igor Choma (Smer-SD, Hlas-SD, Domov národná strana), Erika Jurinová (Hnutie Slovensko, Za ľudí, Nova, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, KDH, Demokrati, Konzervatívci – kresťanská únia, Občianska konzervatívna strana, Demokratická strana – občianski demokrati Slovenska), Martin Kapitulík (nezávislý) a Milan Pova (KSS).
Zdroj: SITA.sk - Lučanský sa vzdal kandidatúry na žilinského župana, v súboji podporil Igora Chomu © SITA Všetky práva vyhradené.
Kandidát na predsedu Žilinského samosprávneho kraja Adam Lučanský (SNS) sa vzdal kandidatúry v prospech Igora Chomu (Smer-SD), ktorý má podľa neho najväčšiu šancu stať sa županom. Urobil tak vo vysielaní televízie JOJ 24.
„Ja by som bol rád, keby sa župa rozhýbala so všetkými možnosťami, ktoré má. Pevne verím, že občania vo voľbách nebudú voliť konzervatívno-progresívne zlepence,“ povedal Lučanský, poslanec Národnej rady SR za SNS. Strana jeho krok vníma pozitívne ako politické gesto.
Podľa prieskumu agentúry AKO, ktorý prezentovala JOJ 24, má v Žilinskom kraji najväčšiu šancu na zvolenie terajšia županka Erika Jurinová, ktorá má 48,5 percentnú podporu. Druhému Igorovi Chomovi agentúra namerala 17,3 percent, tretej Anne Belousovovej 14,3 percent. Adam Lučanský v prieskume skončil na piatom mieste so 6,2 percentami.
Na zozname kandidátov na predsedu Žilinského samosprávneho kraja bolo pôvodne osem mien. Okrem Lučanského Anna Belousovová (Republika), Jana Chlustinová (Slovexit), Igor Choma (Smer-SD, Hlas-SD, Domov národná strana), Erika Jurinová (Hnutie Slovensko, Za ľudí, Nova, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, KDH, Demokrati, Konzervatívci – kresťanská únia, Občianska konzervatívna strana, Demokratická strana – občianski demokrati Slovenska), Martin Kapitulík (nezávislý) a Milan Pova (KSS).
Zdroj: SITA.sk - Lučanský sa vzdal kandidatúry na žilinského župana, v súboji podporil Igora Chomu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: JOJ 24 kandidát na predsedu kandidát na župana poslanec Národnej rady SR ŽSK Žilinský samosprávny kraj Župan Župné voľby
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