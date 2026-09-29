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29. septembra 2026
Generálny prokurátor Maroš Žilinka: Útok v Staškove je výstrahou pred eskaláciou napätia
Ako dodal, našou spoločnou zodpovednosťou je vytvárať prostredie rešpektu, bezpečia a vzájomnej úcty.
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Násilný útok na Základnej škole v Staškove je ďalšou vážnou výstrahou pred eskaláciou napätia v medziľudských vzťahoch. Uviedol to na sociálnej sieti generálny prokurátor Maroš Žilinka s tým, že podľa neho išlo o útok na spolužiačku a učiteľky.
„Je to naliehavá výzva pre celú spoločnosť, aby sme nezostávali ľahostajní k prejavom násilia, nenávisti a narastajúcej agresivity,“ uviedol generálny prokurátor. Ako dodal, našou spoločnou zodpovednosťou je vytvárať prostredie rešpektu, bezpečia a vzájomnej úcty.
V utorok ráno došlo v Základnej škole v Staškove v okrese Čadca k násilnej trestnej činnosti, útočníkom bol žiak. Pri udalosti zasahujú záchranárske a bezpečnostné zložky. Na miesto smerujú aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, minister školstva Tomáš Drucker aj minister zdravotníctva Kamil Šaško (všetci Hlas-SD).
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