Lucasfilm pripravuje tri nové filmy zo série Hviezdne vojny

Produkčná spoločnosť Lucasfilm v piatok oznámila prípravu troch nových filmov zo série Hviezdne vojny.





Riaditeľka spoločnosti Lucasfilm Kathleen Kennedyová potvrdila, že režisérmi nových filmov budú James Mangold, Dave Filoni a Sharmeen Obaidová-Chinoyová. Prvý z trojice filmov má mať premiéru v roku 2025.Mangoldov film sa vráti späť k začiatkom rytierov Jedi, uvádza webový portál Star Wars. Filoniho snímka sa zameria na Novú republiku - štátne spoločenstvo vo Hviezdnych vojnách - a ukončí príbehy zo seriálov odohrávajúcich sa v univerze Hviezdnych vojen vrátane seriálu The Mandalorian.Film pakistanskej režisérky Obaidovej-Chinoyovej sa bude odohrávať v období po udalostiach z filmu Star Wars: Vzostup Skywalkera (Star Wars: The Rise of Skywalker) a predstaví sa v ňom i anglická herečka Daisy Ridleyová. Tá stvárni Rey, hrdinku posledných troch filmov trilógie, ktorá sa pokúsi obnoviť rád rytierov Jedi.Ide o prvý film z tejto série, ktorý bude režírovať žena, píše AFP a dodáva, že Obaidová-Chinoyová dvakrát získala filmovú cenu Oscar za dokumentárne filmy o násilí proti ženám.