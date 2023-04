Video: Mária Podhradská predstavuje novinku Prach, klip nakrúcala v izraelskej púšti

Mária Podhradská, zakladateľka, umelecká šéfka aj hlavná hviezda detského projektu Spievankovo, predstavuje novinku Prach. Pieseň vznikla už v roku 2015, ale speváčka ju nahrala práve počas covidového obdobia na album Muzika. Mária je autorom hudby a textu všetkých piesní a to dáva albumu nezvyčajnú autenticitu.





"Mám rada žalmy a práve Žalm 103 mi bol inšpiráciou pri skladaní piesne Prach. Je o našej obmedzenosti, aj o večnosti a nádeji v každom čase. Inšpiráciou pre všetky moje piesne je sám život okolo mňa. To, čo prežívam s tými najbližšími alebo sama so sebou. A všetko spracovávam piesňou. Je to akýsi spôsob komunikácie medzi mnou a tými najbližšími, s Bohom aj sama so sebou. Samotné tvorenie ma napĺňa a lieči," opisuje autorský proces Mária.Skladba Prach dostala aj obrazové spracovanie, klip sa nakrúcal v izraelskej púšti. Kameru, fotoaparát aj postprodukciu klipu mal na starosti Máriin manžel Miroslav Čačík."Vždy, keď som si spievala túto pieseň a zavrela som si oči, videla som obraz púšte a zároveň vody. Ako symboly smrti a života. Izrael sa mi zdal ideálnou krajinou, kde som chcela tento klip točiť. Je zároveň bytostne spätý s Ježišom, ktorý sa prechádzal práve po tej púšti a pri Galilejskom mori, kde sme nakrúcali klip. To ešte viac umocňuje celú atmosféru vizuálu. Som veľmi rada, že sa nám podarilo nájsť miesta, ktoré nás oslovili svojou hĺbkou, intimitou a tajomnosťou zároveň," rekapituluje speváčka.Za 20 rokov nahrala Mária Podhradská so Spievankovom 27 CD a 8 DVD pre deti. Počas celého obdobia však tvorila aj vlastné piesne pre dospelých, odkladala ich do zásuvky a čakala na ten správny čas. "Boli to nádherné porevolučné roky, keď sme konečne mohli slobodne vyznávať aj svoju vieru v piesňach a na koncertoch. Potom sa nám narodili deti a ja som začala aj s detskou tvorbou. Napriek tomu, že som to neplánovala, 20 rokov ma práca pre deti neskutočne napĺňa. Môj dospelácky projekt bol však stále iba túžbou. Prišiel covid a ak nám niečo pozitívne priniesol, tak pre mňa je to môj dospelácky album," doplnila.