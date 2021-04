Lučenec bude mať novú plaváreň, mesto ju chce dať postaviť za viac než štyri milióny eur

Zatiaľ majú náhradné riešenie

Na výstavbu majú dva roky

5.4.2021 (Webnoviny.sk) - Mesto Lučenec pripravilo výstavbu nového areálu krytej plavárne na mestských pozemkoch v areáli mestského plážového kúpaliska.Ako pre agentúru SITA uviedla vedúca kancelárie primátorky Mária Bérešová, predpokladané investičné náklady sú vo výške 4 290 761,26 eur bez DPH, pričom plaváreň bude financovaná z rozpočtových a mimorozpočtových prostriedkov a prostriedkov Európskej únie. Aktuálne radnica súťaží dodávateľa stavby.Lučenčania v súčasnosti nemajú k dispozícii funkčnú plaváreň. „Stará plaváreň bola v havarijnom stave a jej rekonštrukcia by bola pre mesto finančne veľmi nevýhodná. Preto jediným riešením je vybudovanie novej. Kým však nie je postavená nová plaváreň, mesto vychádza svojim občanom v ústrety a ponúka náhradné riešenie tým, že prepláca vstupné do okolitých plavární v Rimavskej Sobote a Veľkom Krtíši,“ popísala potrebu výstavby vedúca.Nová stavba bude mať podľa súťažných podkladov tri podlažia. Podzemné podlažie bude technické, v nadzemnom sa bude nachádzať bazénová hala s plaveckým 25-metrovým bazénom a detským bazénom.Budú tu aj komunikačné a ostatné prevádzkové priestory plavárne. Tretie podlažie má byť medzipodlažím so strojovňou v koncovom module bazénovej haly.Záujemcovia o realizáciu plavárne môžu svoje ponuky posielať do 30. apríla, pričom je od nich požadovaná zábezpeka vo výške 100-tisíc eur.„Po vysúťažení zhotoviteľa a prevzatí staveniska má byť stavba ukončená do 24 mesiacov,“ doplnila Bérešová.