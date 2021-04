Portugalsko otvorilo kaviarne aj reštaurácie, do škôl sa vrátilo pol milióna detí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.4.2021 - Pol milióna detí v Portugalsku sa v pondelok vrátilo do škôl v rámci ďalšieho zmierňovania protipandemických opatrení. Deti vo veku do 15 rokov sa do škôl vrátili prvýkrát odvtedy, ako sa v krajine v januári uplatnil lockdown, keďže v pomere k počtu obyvateľov bolo Portugalsko vtedy najviac postihnuté na svete.V pondelok v krajine opätovne otvorili aj kaviarne a reštaurácie. Pri jednom stole však môžu byť najviac štyria ľudia. S určitými obmedzeniami kapacity sa otvorili aj múzeá, malé predajne a telocvične.Štrnásťdňový priemerný počet ochorení na COVID-19 v Portugalsku klesol na 63 na 100-tisíc obyvateľov. V závere januára to bolo 1 628 prípadov na 100-tisíc obyvateľov.V jednotkách intenzívnej starostlivosti portugalských nemocníc bolo začiatkom februára viac ako 900 pacientov, ale teraz ich počet klesol na 117.