Lučenec chce rozšíriť komunitné centrum na Rapovskej križovatke

Radničné námestie v Lučenci. Foto: TASR/Branislav Caban Radničné námestie v Lučenci. Foto: TASR/Branislav Caban

Lučenec 16. augusta (TASR) – Samospráva Lučenca sa uchádza o nenávratný finančný príspevok na rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke. Financie chce získať z výzvy na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, ktorú vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Predpokladaný rozpočet projektu je 72.000 eur s päťpercentným spolufinancovaním mesta.„Komunitné centrum by sme chceli rozšíriť a poskytnúť v ňom ďalšie služby pre našich marginalizovaných obyvateľov, ktorých máme v mestských nájomných bytoch na Rapovskej,“ uviedla na margo projektového zámeru primátorka Lučenca Alexandra Pivková. Ak bude mesto úspešné, komunitné centrum by podľa jej slov malo byť rozšírené o hygienické zázemie, ihrisko pre deti, kontajnerový prístrešok, spevnené plochy, inžinierske siete a žumpu.Samospráva Lučenca je v súčasnosti zapojená do národného projektu Komunitné centrá, v rámci ktorého pôsobia na Rapovskej križovatke dvaja komunitní pracovníci. „Súčasný stav, keď centrum funguje v zapožičaných kontajneroch, je nevyhovujúci. Nedostatočné sú sociálne zariadenia, komunitné priestory aj priestory pre voľnočasové aktivity. Na to, aby mohlo komunitné centrum poskytovať plnohodnotné služby, je jeho rozšírenie nevyhnutné,“ uvádza samospráva v dôvodovej správe k projektu.