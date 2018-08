Palmýra privíta turistov v lete 2019, tvrdí miestny guvernér

Na snímke z 1. apríla 2016 pohľad na citadelu v sýrskej Palmýre. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Homs 16. augusta (TASR) - Sýrske historické mesto Palmýra bude pripravené znova privítať turistov v lete 2019. Pre novinárov to v stredu vyhlásil Tal Barází, guvernér provincie Homs, ktorého citovala agentúra TASS.povedal guvernér.Podľa jeho slov ponuky na pomoc prišli od Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), Ruska, Poľska, Talianska a ďalších krajín či inštitúcií, ako aj od európskych mimovládnych organizácií.prízvukoval Barází.Palmýra, často označovaná za "nevestu sýrskej púšte", bola významným obchodným a kultúrnym strediskom na križovatke antických obchodných ciest. Najväčší rozmach dosiahla v 1.-2. storočí n.l.Palmýru, ktorá je zapísaná na zozname Svetového dedičstva UNESCO, sýrske vládne sily opätovne získali späť koncom marca 2016. Mesto bolo pod kontrolou extrémistických militantov z organizácie Islamský štát (IS) od mája 2015. Za menej než rok ich prítomnosti zničili džihádisti slávny víťazný oblúk so stĺporadím i ďalšie staroveké pamiatky.Sýrska armáda dosiahla v posledných mesiacoch sériu víťazstiev nad extrémistami z IS pri Damasku a na juhu krajiny a získala späť väčšinu obsadeného územia.