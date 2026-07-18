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 24hod.sk    Šport

18. júla 2026

Lucia Čermáková: Kopy medzi aligátormi a lekcia pre chlapov: Ako Slovenka dobyla svetový footgolf – ROZHOVOR


Tagy: Footgolf majsterka sveta Rozhovory športovkyňa ženský šport

Rozhovor V športovom SITE s Luciou Čermákovou, majsterkou sveta vo footgolfe. Čo vznikne, keď spojíte dynamiku futbalu s precíznosťou golfu? Šport, v ktorom Slovenka Lucia Čermáková ...



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screenshot 2026 07 15 at 13.56.24 676x384 18.7.2026 (SITA.sk) - Rozhovor V športovom SITE s Luciou Čermákovou, majsterkou sveta vo footgolfe.


Čo vznikne, keď spojíte dynamiku futbalu s precíznosťou golfu? Šport, v ktorom Slovenka Lucia Čermáková patrí k absolútnej svetovej špičke. Dvojnásobná majsterka sveta nám prezradila v rozhovore, aké to je vymeniť dres za elegantnú sukňu, čeliť obrovskému tlaku na psychiku a prečo musela v Mexiku kopať tesne vedľa skutočných aligátorov.

Od kopačiek k 53-centimetrovej jamke


Lucia bola pôvodne klasickou futbalistkou, no pred ôsmimi rokmi ju oslovil novinár s ponukou vyskúšať si footgolf. Na prvom tréningu tomuto netradičnému športu úplne prepadla. Prechod z kontaktného tímu na tichý green bol však obrovský mentálny skok.

"Na futbale kopeme bez toho, aby sme riešili, či sa lopta k spoluhráčovi len tak dokúľala. Vo footgolfe rozhodujú milimetre, sklony kopcov a vietor," vysvetľuje Lucia.

Najväčší rešpekt si u mužských kolegov vybojovala okamžite. Vďaka rokom vo futbale má totiž v nohách takú silu, že dĺžkou svojich kopov bežne prekonáva aj chlapov.

Extrém v Mexiku: Krokodíly za chrbtom a trestné body v oceáne


Footgolfové ihriská v zahraničí prinášajú zážitky, o akých sa bežným športovcom ani nesníva. Na majstrovstvách sveta v Mexiku hrali priamo pri oceáne, kde fúkal extrémny vietor a hrozilo, že lopta skončí vo vlnách s trestnými bodmi. Vietor však nebol jediným súperom.

  • Divoká fauna na greene: V Mexiku mali pri jazerách skutočné krokodíly a aligátory.

  • Ochranka vo vode: Na bezpečnosť dohliadal miestny správca, ktorý stál ponorený vo vode po kolená a navigoval hráčov, aby sa k jazerám radšej nepribližovali.


Elegancia so silou v nohách


Hoci má footgolf prísnu etiketu a dress code, Lucia si ho ako žena maximálne užíva. Hráčky majú dokonca povolené nosiť sukne, čo dodáva hre kus ženskosti. Čo ju však na ihrisku vie najviac vyviesť z miery? Keď muži neudržia nervy na uzde a tichým greenom sa nesú hlasné futbalové nadávky.

???? Vo videorozhovore sa dozviete aj:

  • Ako zvládnuť tlak: Čo sa odohráva v hlave šampiónky tesne pred finálovým kopom do jamky?

  • Boj o sponzorov: Prečo je pre ženské športovkyne na Slovensku stále ťažké získať podporu, aj keď domov nosia zlaté medaily?

  • Hra až do stovky: Prečo vek vo footgolfe nie je prekážkou a ako na Slovensku hrajú aj aktívni 70-roční hráči?

  • Stret s golfistami: Čo sa stane, keď sa footgolfisti na tréningu takmer zrazia s letiacimi golfovými loptičkami?


Kliknite na video a pozrite si celý rozhovor s našou úspešnou reprezentantkou, ktorá posúva hranice slovenského športu!

Podcast: V Sportovom Site




Zdroj: SITA.sk - Lucia Čermáková: Kopy medzi aligátormi a lekcia pre chlapov: Ako Slovenka dobyla svetový footgolf – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Footgolf majsterka sveta Rozhovory športovkyňa ženský šport
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