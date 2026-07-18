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18. júla 2026
Lucia Čermáková: Kopy medzi aligátormi a lekcia pre chlapov: Ako Slovenka dobyla svetový footgolf – ROZHOVOR
Rozhovor V športovom SITE s Luciou Čermákovou, majsterkou sveta vo footgolfe. Čo vznikne, keď spojíte dynamiku futbalu s precíznosťou golfu? Šport, v ktorom Slovenka Lucia Čermáková ...
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18.7.2026 (SITA.sk) - Rozhovor V športovom SITE s Luciou Čermákovou, majsterkou sveta vo footgolfe.
Čo vznikne, keď spojíte dynamiku futbalu s precíznosťou golfu? Šport, v ktorom Slovenka Lucia Čermáková patrí k absolútnej svetovej špičke. Dvojnásobná majsterka sveta nám prezradila v rozhovore, aké to je vymeniť dres za elegantnú sukňu, čeliť obrovskému tlaku na psychiku a prečo musela v Mexiku kopať tesne vedľa skutočných aligátorov.
Lucia bola pôvodne klasickou futbalistkou, no pred ôsmimi rokmi ju oslovil novinár s ponukou vyskúšať si footgolf. Na prvom tréningu tomuto netradičnému športu úplne prepadla. Prechod z kontaktného tímu na tichý green bol však obrovský mentálny skok.
"Na futbale kopeme bez toho, aby sme riešili, či sa lopta k spoluhráčovi len tak dokúľala. Vo footgolfe rozhodujú milimetre, sklony kopcov a vietor," vysvetľuje Lucia.
Najväčší rešpekt si u mužských kolegov vybojovala okamžite. Vďaka rokom vo futbale má totiž v nohách takú silu, že dĺžkou svojich kopov bežne prekonáva aj chlapov.
Footgolfové ihriská v zahraničí prinášajú zážitky, o akých sa bežným športovcom ani nesníva. Na majstrovstvách sveta v Mexiku hrali priamo pri oceáne, kde fúkal extrémny vietor a hrozilo, že lopta skončí vo vlnách s trestnými bodmi. Vietor však nebol jediným súperom.
Hoci má footgolf prísnu etiketu a dress code, Lucia si ho ako žena maximálne užíva. Hráčky majú dokonca povolené nosiť sukne, čo dodáva hre kus ženskosti. Čo ju však na ihrisku vie najviac vyviesť z miery? Keď muži neudržia nervy na uzde a tichým greenom sa nesú hlasné futbalové nadávky.
???? Vo videorozhovore sa dozviete aj:
Kliknite na video a pozrite si celý rozhovor s našou úspešnou reprezentantkou, ktorá posúva hranice slovenského športu!
Zdroj: SITA.sk - Lucia Čermáková: Kopy medzi aligátormi a lekcia pre chlapov: Ako Slovenka dobyla svetový footgolf – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Čo vznikne, keď spojíte dynamiku futbalu s precíznosťou golfu? Šport, v ktorom Slovenka Lucia Čermáková patrí k absolútnej svetovej špičke. Dvojnásobná majsterka sveta nám prezradila v rozhovore, aké to je vymeniť dres za elegantnú sukňu, čeliť obrovskému tlaku na psychiku a prečo musela v Mexiku kopať tesne vedľa skutočných aligátorov.
Od kopačiek k 53-centimetrovej jamke
Lucia bola pôvodne klasickou futbalistkou, no pred ôsmimi rokmi ju oslovil novinár s ponukou vyskúšať si footgolf. Na prvom tréningu tomuto netradičnému športu úplne prepadla. Prechod z kontaktného tímu na tichý green bol však obrovský mentálny skok.
"Na futbale kopeme bez toho, aby sme riešili, či sa lopta k spoluhráčovi len tak dokúľala. Vo footgolfe rozhodujú milimetre, sklony kopcov a vietor," vysvetľuje Lucia.
Najväčší rešpekt si u mužských kolegov vybojovala okamžite. Vďaka rokom vo futbale má totiž v nohách takú silu, že dĺžkou svojich kopov bežne prekonáva aj chlapov.
Extrém v Mexiku: Krokodíly za chrbtom a trestné body v oceáne
Footgolfové ihriská v zahraničí prinášajú zážitky, o akých sa bežným športovcom ani nesníva. Na majstrovstvách sveta v Mexiku hrali priamo pri oceáne, kde fúkal extrémny vietor a hrozilo, že lopta skončí vo vlnách s trestnými bodmi. Vietor však nebol jediným súperom.
- Divoká fauna na greene: V Mexiku mali pri jazerách skutočné krokodíly a aligátory.
- Ochranka vo vode: Na bezpečnosť dohliadal miestny správca, ktorý stál ponorený vo vode po kolená a navigoval hráčov, aby sa k jazerám radšej nepribližovali.
Elegancia so silou v nohách
Hoci má footgolf prísnu etiketu a dress code, Lucia si ho ako žena maximálne užíva. Hráčky majú dokonca povolené nosiť sukne, čo dodáva hre kus ženskosti. Čo ju však na ihrisku vie najviac vyviesť z miery? Keď muži neudržia nervy na uzde a tichým greenom sa nesú hlasné futbalové nadávky.
???? Vo videorozhovore sa dozviete aj:
- Ako zvládnuť tlak: Čo sa odohráva v hlave šampiónky tesne pred finálovým kopom do jamky?
- Boj o sponzorov: Prečo je pre ženské športovkyne na Slovensku stále ťažké získať podporu, aj keď domov nosia zlaté medaily?
- Hra až do stovky: Prečo vek vo footgolfe nie je prekážkou a ako na Slovensku hrajú aj aktívni 70-roční hráči?
- Stret s golfistami: Čo sa stane, keď sa footgolfisti na tréningu takmer zrazia s letiacimi golfovými loptičkami?
Kliknite na video a pozrite si celý rozhovor s našou úspešnou reprezentantkou, ktorá posúva hranice slovenského športu!
Podcast: V Sportovom Site
Zdroj: SITA.sk - Lucia Čermáková: Kopy medzi aligátormi a lekcia pre chlapov: Ako Slovenka dobyla svetový footgolf – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
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