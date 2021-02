Lucia Ďuriš Nicholsonová opúšťa SaS, strane spôsobila problémy a prehĺbila napätie v koalícii

Tvrdí, že kauza, ktorú rozpútala, spôsobila strane problémy a prehĺbila napätie vo vládnej koalícii. Nicholsonová na tlačovej konferencii 8. februára povedala, že Slovensko prišlo o miliardu eur z eurofondov.

Nezvládla formu tlačovej konferencie

Europoslankyňa si myslí, že nezvládla formu tlačovej konferencie, a preto vyznela ako frontálny útok na vicepremiérku Veroniku Remišovú (Za ľudí), čo jej je ľúto. Forma je podľa nej často dôležitejšia ako obsah.

„Pýtate sa, prečo som to nemohla riešiť s vicepremiérkou Remišovou. Pre dve veci. Informáciu o nevyužitej miliarde som sa dozvedela až po funuse, keď sa s tým nedalo nič robiť. A po druhé, žiaľ, v tejto koalícii sú nie vždy vzťahy nastavené na efektívnu spoluprácu a ústretovú komunikáciu,“ podotkla.

Priznanie politickej zodpovednosti

Nicholsonová verí, že jej voliči pochopia, že za odchodom zo strany nie je zbabelosť, „ale že ide o priznanie si politickej zodpovednosti a o novej politickej kultúre nielen rozprávať, ale tak aj konať„.

Vedenie SaS reaguje na odchod Lucie Ďuriš Nicholsonovej zo strany: „Mrzí nás, že sa naša zakladajúca členka takto rozhodla. Poznáme ju dlho, vieme, že toto jej rozhodnutie nepadlo ľahko, no rozhodla sa slobodne a my to budeme rešpektovať.“